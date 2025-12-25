Η Ατλαντική Διατροφή επιστρέφει - Και ίσως είναι πιο υγιεινή από τη Μεσογειακή

Η Ατλαντική Διατροφή παραμένει σχετικά άγνωστη, παρότι στηρίζεται σε παραδοσιακά διατροφικά πρότυπα της Πορτογαλίας και της βόρειας Ισπανίας με αιώνες ιστορίες. Όπως και η Μεσογειακή Διατροφή, βασίζεται σε κυρίως σε φυσικά τρόφιμα και σε ήπιες επεξεργασίες. Η διαφορά είναι ότι δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε ψάρια και προϊόντα που αντέχουν στο ψυχρότερο κλίμα, χωρίς να στηρίζεται σε «μοντέρνες» τάσεις.

Καλύτερος μεταβολισμός

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2024 στο JAMA Network Open έδειξε ότι όσοι ακολουθούν την Ατλαντική Διατροφή εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερο κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο. Πρόκειται για ένα σύνολο παραγόντων που αυξάνουν την πιθανότητα καρδιοπάθειας και διαβήτη. Τα ευρήματα έδειξαν ουσιαστική βελτίωση σε δείκτες όπως στην αρτηριακή πίεση και την περίμετρο μέσης, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για διατροφή με πραγματικό όφελος.

Σε αντίθεση με τη Μεσογειακή Διατροφή, η Ατλαντική στηρίζεται λιγότερο στο σιτάρι και τα ζυμαρικά και περισσότερο σε πατάτες, καλαμπόκι και σίκαλη. Τα λαχανικά που κυριαρχούν είναι τα λάχανα, τα γογγύλια και τα κρεμμύδια, τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες και βιοδραστικές ενώσεις. Αυτή η επιλογή υδατανθράκων και λαχανικών φαίνεται να συνδέεται με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο.

Το ψάρι σε κεντρικό ρόλο

Εξέχουσα θέση έχει το ψάρι, ιδιαίτερα τα λιπαρά είδη όπως οι σαρδέλες και το σκουμπρί. Αυτά προσφέρουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στη βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Σε παλαιότερες μελέτες, άτομα που ακολουθούσαν αυτό το πρότυπο είχαν χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος, ακόμη και σε σύγκριση με όσους ακολουθούσαν Μεσογειακή Διατροφή.

Η Ατλαντική Διατροφή διατηρεί παραδοσιακούς τρόπους μαγειρέματος, όπως το βράσιμο, το ψήσιμο και τα μαγειρευτά κατσαρόλας. Οι σούπες και το στιφάδο δεν θεωρούνται «φτωχά» φαγητά, αλλά βασικά στοιχεία καθημερινής διατροφής. Το ελαιόλαδο παραμένει το κύριο λιπαρό, ενώ το κρασί καταναλώνεται με μέτρο, στο πλαίσιο του γεύματος.

Σε επίπεδο εγκεφαλικής υγείας, πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι ηλικιωμένοι που ακολουθούν την Ατλαντική Διατροφή εμφανίζουν καλύτερους δείκτες γνωστικής λειτουργίας. Μελέτες συσχετίζουν το συγκεκριμένο πρότυπο με αυξημένη πυκνότητα φαιάς ουσίας, στοιχείο που σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Ο συνδυασμός διατροφής και κοινωνικής ζωής φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο.

«Κλειδί» τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά

Η κατανάλωση ζυμωμένων γαλακτοκομικών, φυτικών ινών και ανεπεξέργαστων τροφών ευνοεί την υγεία του εντέρου. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ποικιλία μικροβιώματος, που επηρεάζει θετικά το ανοσοποιητικό και τον μεταβολισμό. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι σε αυτό το σημείο η Ατλαντική Διατροφή ίσως υπερέχει, χάρη στη μεγαλύτερη ποικιλία προβιοτικών και πρεβιοτικών τροφών.

Παρά τα οφέλη της, η Ατλαντική Διατροφή δεν έγινε ποτέ «μόδα». Τα πιάτα της είναι απλά, λιγότερο εντυπωσιακά και δεν προωθήθηκαν διεθνώς όπως η Μεσογειακή. Ωστόσο, είναι πιο οικονομική, πιο βιώσιμη περιβαλλοντικά και πιο κοντά στην καθημερινή ζωή πολλών ανθρώπων.