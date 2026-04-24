Η Nike απολύει 1.400 άτομα λόγω πτώσης στις πωλήσεις - Σε πίεση ο παγκόσμιος αθλητικός κολοσσός

Σε ακόμη μία κίνηση αναδιάρθρωσης που αποτυπώνει τη βαθιά πίεση που δέχεται τα τελευταία χρόνια, η Nike προχωρά σε μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας, επιχειρώντας να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της σε μια αγορά που αλλάζει ραγδαία.

Η εταιρεία αθλητικών ειδών, που βλέπει τις πωλήσεις της να υποχωρούν και το μερίδιό της να συρρικνώνεται απέναντι σε πιο ευέλικτους ανταγωνιστές, επιχειρεί να «μαζέψει» λειτουργίες και κόστη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η ανάκαμψη αποδεικνύεται πιο δύσκολη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Απολύσεις 1.400 εργαζομένων σε τρεις ηπείρους

Η Nike δήλωσε την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 ότι απολύει περίπου 1.400 άτομα για να βελτιστοποιήσει τις ροές εργασίας. Σε υπόμνημα προς τους εργαζομένους, ο Επιχειρησιακός Διευθυντής Venkatesh Alagirisamy ανέφερε ότι οι περικοπές θα επικεντρωθούν κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας και θα αφορούν τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας λίγο λιγότερο από το 2% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.

Πρόκειται για ακόμη έναν γύρο περικοπών, μετά τη μείωση 775 θέσεων εργασίας τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο επιτάχυνσης του αυτοματισμού, όπως σημειώνει το Reuters.

Πιέσεις στις πωλήσεις και απώλεια μεριδίου αγοράς

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε οριακή άνοδο περίπου 0,5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Ωστόσο, σε βάθος τριετίας, η Nike έχει χάσει πάνω από το 50% της αξίας της, καθώς ανταγωνιστές όπως η On, η Hoka και η Anta ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά.

Το σχέδιο για την επόμενη μέρα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Elliott Hill, που ανέλαβε το 2024, έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τη μάρκα στην κορυφή βασικών κατηγοριών, όπως το τρέξιμο και το ποδόσφαιρο, επενδύοντας σε νέα και καινοτόμα προϊόντα.

Παρά τα σχέδια, τα περιθώρια κέρδους παραμένουν υπό πίεση, καθώς η εταιρεία προχωρά σε εκτεταμένες εκπτώσεις για την εκκαθάριση παλαιών αποθεμάτων, ενώ οι νέες κυκλοφορίες δεν έχουν μέχρι στιγμής σταθερή απήχηση στην αγορά.

Αναζητώντας το επόμενο «hit» προϊόν

Ο Hill έχει δηλώσει ότι η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα της εταιρείας να προσφέρει «κάτι νέο στον καταναλωτή εβδομάδα με την εβδομάδα». Ωστόσο, με εξαίρεση το μοντέλο Vomero 18 - που κατέγραψε πωλήσεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε τρεις μήνες - οι επιδόσεις των νέων προϊόντων δεν έχουν καταφέρει να «απογειωθούν».

Την ίδια ώρα, η Nike προβλέπει πτώση πωλήσεων 2% έως 4% στο τρέχον τρίμηνο, με την Κίνα να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι», καθώς αναμένεται μείωση της τάξης του 20%.

Ανησυχία αναλυτών για βαθύτερα προβλήματα

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τον προβληματισμό στην αγορά. Ο αναλυτής της Morningstar, David Swartz, εκτιμά ότι οι απολύσεις δείχνουν πως «τα προβλήματα είναι βαθύτερα από ό,τι αρχικά πιστευόταν», σημειώνοντας ότι η εταιρεία ίσως διατηρεί υπερβολικά μεγάλο προσωπικό, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής της M Science, Drake MacFarlane, σχολίασε ότι η εξέλιξη «δεν αποτελεί έκπληξη», καθώς η εταιρεία είχε ήδη προϊδεάσει για προσαρμογές στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Αναδιάταξη εφοδιαστικής αλυσίδας και τεχνολογίας

Σύμφωνα με το εσωτερικό υπόμνημα, οι περικοπές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης, που περιλαμβάνει καλύτερη ενσωμάτωση των αλυσίδων εφοδιασμού για υλικά, υποδήματα και ένδυση, καθώς και συγκέντρωση των τεχνολογικών δραστηριοτήτων σε δύο βασικούς κόμβους: τα κεντρικά γραφεία στο Μπίβερτον του Όρεγκον και το Τεχνολογικό Κέντρο της εταιρείας στην Ινδία.

Παρά τις κινήσεις αυτές, η πορεία της Nike προς την ανάκαμψη παραμένει αβέβαιη, με την αγορά να αναμένει απτά αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.