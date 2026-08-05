Η Ντόρτμουντ έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του Κωνσταντέλια

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν και όπως ήταν λογικό μπήκε στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Μάλιστα, νέο δημοσίευμα χθες (4/8) από τον δημοσιογραφό Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε το ενδιαφέρον τόσο της Μπορούσια Ντόρτμουντ, όσο και των Γιουβέντους και Τσέλσι.

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί, στο δημοσίευμα του «calciomercato» αναφέρει πως η γερμανική ομάδα είναι στην pole position για την απόκτηση του του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ. Ν αθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η Ντόρτμουντ λίγες ημέρες πριν ανακοοίνωσαν των Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Από την άλλη πλευρά, στο «κόλπο» έχει μπει και η «Γηραιά Κυρία» και παρακολουθεί στενά την συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ άνθρωποι της ομάδας έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα αρκετές φορές για να δουν από κοντά τον 23χρονο.

Το παραπάνω δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι ''Τζιαλορόσι'' (σσ εννοεί την Ντόρτμουντ) είναι αυτή τη στιγμή ο σύλλογος που προηγείται στην κούρσα και εμφανίζεται πιο αποφασισμένος να επενδύσει στο ελληνικό ταλέντο, ωστόσο η Γιουβέντους έχει παρακολουθήσει από κοντά ορισμένους αγώνες του παίκτη και εξετάζει μια στρατηγική για να ξεπεράσει τον έντονο ανταγωνισμό από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους».