Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (5/8) στο ΟΑΚΑ τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να βάλουν από σήμερα κίολας τις βάσεις για την πρόκριση στα Play Offs και να βρεθούν ένα βήμα μακριά από τη League Phase. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Νίστρουπ στην προηγούμενη φάση απέκλεισε την ουγγρική Πάκσι και σε περίπτωση ακόμα μιας πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας από το Europa League.

Το παιχνίδι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.