Κάνε κλικ και δες περισσότερο

Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Φωτό - βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου

Μέσα σε μια Αθήνα που έχει πλέον μπει στο «βαθύ» καλοκαίρι, κάτι καινούριο και μεγάλο ταράζει τα νερά του ιστορικού κέντρου. Ένα αναγνωρίσιμο και οικείο τοπόσημο του εμπορικού τριγώνου της πόλης ξεκίνησε τη νέα ζωή του και αυτό δεν είναι άλλο από τη Στοά Αρσακείου.

Φωτό: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Η ΣΤΟΑ, όπως ονομάζεται πλέον ο χώρος που άνοιξε τις πύλες του τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, φιλοδοξεί να συστήσει στην πόλη έναν νέο πολυχώρο γαστρονομίας και πολιτισμού, που θα συνδυάζει πολλές διαφορετικές εμπειρίες. Από την πρόσβαση σε μια απέραντη γκάμα προϊόντων μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα μέχρι σπιτικά μαγειρευτά και φρέσκα ζυμαρικά με «βαριές» υπογραφές και από τους αγαπημένους λουκουμάδες του «Αιγαίον» μέχρι ένα «ταξίδι» σε κάθε γωνιά της ελληνικής οινοποιίας αλλά και του κόσμου των ξηρών καρπών και των αποξηραμένων φρούτων.

Παράλληλα, το «πάντα παρόν» Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο που αναμένεται να επαναλειτουργήσει, ο υπαίθριος χώρος της στοάς που φιλοξενεί ήδη πολιτιστικές εκδηλώσεις και ένας χώρος διαδραστικής ξενάγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που αναδεικνύουν την πολιτισμική ταυτότητα της νέας στοάς.

Φωτό: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Η πρωταρχική εμπειρία πάντως που φαίνεται να αναζητούν οι κάτοικοι της πόλης που περνούν αυτές τις μέρες από τη ΣΤΟΑ είναι η επαφή με ένα μέρος οικείο που «απομακρυνόταν» όλο και περισσότερο μέσα στην Αθήνα της κρίσης, με τα καταστήματα να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, τη Στοά του Βιβλίου να εγκαταλείπεται σταδιακά και τον χώρο να μετατρέπεται στο τέλος σε σύμβολο της μνημονιακής περιόδου. Η φωτογραφία που έδειχνε έναν άστεγο να βρίσκει καταφύγιο μέσα στη Στοά Αρσακείου με μια απέραντη σειρά από ελληνικές σημαίες να κρέμονται πάνω από τα άδεια καταστήματα, παραμένει από τις πιο συγκλονιστικές που τραβήχτηκαν εκείνα τα χρόνια στην πόλη.

Θα πει κανείς βέβαια ότι οι άστεγοι υπάρχουν και σήμερα απλά πήγαν λίγο πιο μακριά, κάτω από τα φώτα των -ολοένα αυξανόμενων- ξενοδοχείων της Σταδίου και της Ομόνοιας. Άδικο δεν θα έχει.

Πάντως η στοά, που ανήκει στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία όπως όλο το ιστορικό συγκρότημα του Αρσακείου, έκλεισε τα προηγούμενα χρόνια και μετατράπηκε σε εργοτάξιο προκειμένου να στεγάσει το όραμα της Legendary Food, της εταιρείας που αποφάσισε να επενδύσει σε μια καινούρια ζωή για τον ιστορικό αυτό χώρο της Αθήνας. Έναν χώρο, ο οποίος θυμίζει -αρχιτεκτονικά τουλάχιστον- πολλά αντίστοιχα οικοδομήματα στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις.

Οι Αθηναίοι «ανακαλύπτουν» τη νέα στοά

Η Στοά Αρσακείου τις τελευταίες ημέρες σφύζει ξανά από ζωή, με τους Αθηναίους -και όχι μόνο τους τουρίστες- να την πλησιάζουν με περιέργεια, να τη διασχίζουν, να κοντοστέκονται στα καινούρια καταστήματα και να αγοράζουν τα πρώτα προϊόντα, να παραγγέλνουν τα πρώτα φαγητά. Καθισμένοι στη μεγάλη ροτόντα στη μέση και τα άλλα κοινόχρηστα τραπέζια που έχουν στόχο να «ενώσουν» τους πελάτες από όλα τα καταστήματα και να καλλιεργήσουν ένα πνεύμα συντροφικότητας -τουλάχιστον στο φαγητό.

Φωτό: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ο FLASH βρέθηκε στην καινούρια αυτή «αστική πλατεία» του κέντρου, καταγράφοντας εικόνες από τη νέα καθημερινότητα της Στοάς Αρσακείου και περιδιαβαίνοντας όλους τους νέους και παλιότερους χώρους εντός της. «Οδηγός» σε αυτήν την περιήγηση έγινε ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, CEO της Legendary Foods, της εταιρείας που ηγείται του νέου project, αλλά και οι ίδιοι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων.

Οι Αθηναίοι ανακαλύπτουν τη νέα Στοά Αρσακείου, ένα τοπόσημο της Αθήνας που ξεκινά μια καινούρια ζωή.



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/ztxW96mUNQ — Flash.gr (@flashgrofficial) August 4, 2026

Το μεγάλο παντοπωλείο των μικρών παραγωγών

Πρώτη στάση το ΣΤΟΑ ΑΓΟΡΑ, το mega-παντοπωλείο της στοάς, ακριβώς στην είσοδο του χώρου από τη Σταδίου. Μοιάζει σαν όλα τα παραδοσιακά παντοπωλεία της Αθήνας να έχουν γεμίσει ένα κατάστημα με δύο ορόφους.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Εδώ όμως η βασική επιδίωξη δεν είναι το delicatessen, αλλά ένας χώρος για να φιλοξενηθούν οι μικροί παραγωγοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε προσιτές -γενικά- τιμές.

Ξεκινώντας από την είσοδο του καταστήματος στη Σταδίου, βλέπει κανείς μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που συνδέονται με την εποχή -και αυτές τις μέρες υπάρχουν είδη από όλα τα νησιά και με σηματοδοτημένους τους τόπους προέλευσης.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Προχωρώντας, συναντάμε τα τυριά, τα είδη μαναβικής και ένα -υπό κατασκευή- κομμάτι με έτοιμα γεύματα από φρέσκα φρούτα.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Προχωρώντας στον δεύτερο όροφο, ξετυλίγεται μπροστά μας μια τεράστια ποικιλία από όσπρια, μπαχαρικά, λουκούμια, λάδια, σάλτσες, γλυκά κουταλιού, χαλβαδόπιτες.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Εδώ υπάρχει οτιδήποτε θα αναζητήσει κανείς σε ένα παντοπωλείο με παραδοσιακά προϊόντα, όμως οι ετικέτες είναι προσεκτικά και κοπιαστικά διαλεγμένες.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος περιγράφει κάθε διαφορετικό τμήμα του ΣΤΟΑ AGORA με πάθος, σαν να πρόκειται για ξενάγηση στην Ελλάδα της παραγωγής τροφίμων. «Δείτε πόσα προϊόντα παράγουμε», λέει με κάποια έκπληξη και περηφάνεια μαζί.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Το παρασκευαστήριο του πάνω ορόφου

Στο βάθος του πρώτου ορόφου, από όπου μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τη ζωή και τις κινήσεις της στοάς, διακρίνεται ένας ξεχωριστός χώρος, σαν εργαστήριο μαγειρικής.

Μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε εργαζόμενους να κόβουν σαλάτες, να δουλεύουν με ζύμες, κουλούρια με σουσάμι να ψήνονται στον φούρνο. Εδώ είναι το παρασκευαστήριο για αρτοποιήματα, σνακς και έτοιμα γεύματα που θα προσφέρονται στη ΣΤΟΑ, φτιαγμένα εδώ με ελληνικές πρώτες ύλες και υπό την επιμέλεια του του αρτοποιού Δημήτρη Λύτρα.

«Δοκιμάστε τις δικές μας πίτες για πρωινό», λέει μία ταμπέλα στον κάτω όροφο και καταλαβαίνουμε πως όλα αυτά συνδέονται.

Μία εμβληματική -και γλυκιά- επιστροφή

Επόμενη στάση στην περιήγησή μας το θρυλικό Αιγαίον. Εδώ ισχύει το «ναι, είναι αυτό που νομίζεις». Το ημιυπόγειο λουκουματζίδικο στην Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη γωνία, που γλύκανε γενιές και γενιές επί 90 χρόνια μέχρι το κλείσιμό του το 2017, επέστρεψε δριμύτερο.

Ο Γιώργος Φύλλας, εγγονός του ιδρυτή, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του. «Ανοίξαμε ήδη λίγες ημέρες και όσοι πελάτες έχουν μπει, το 100%, μας έχουν πει την ιστορία τους για το Αιγαίον», λέει και το πιστεύουμε απόλυτα.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Δίπλα στο Αιγαίον είναι το Macarios που θα προσφέρει φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, με την υπογραφή του γνωστού σεφ Πάνου Ιωαννίδη. Ο χώρος βρισκόταν σε φάση πυρετώδους προετοιμασίας όταν βρεθήκαμε εκεί. Με πιάτα που βασίζονται κυρίως σε ελληνικές πρώτες ύλες, ο πελάτης θα μπορεί να «διαμορφώσει» αυτό που θα γευτεί, με ζυμαρικό ή σάλτσα της δικής του επιλογής.

Μαγειρευτά «της γιαγιάς» δια χειρός σεφ

Από την άλλη πλευρά του Αιγαίον, δεσπόζει το εστιατόριο Table Molon Lave, που καθημερινά θα προσφέρει έναν -επιλεγμένο- κατάλογο από μαγειρευτά με την υπογραφή του σεφ Νίκου Θωμά, βασισμένα στην ομώνυμη ετικέτα λαδιού από τη Λακωνία.

Ο Νίκος Φραγκογιαννόπουλος, head chef του εστιατορίου, μας καλωσορίζει. «Εδώ θα βρείτε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από παραδοσιακό ελληνικό φαγητό, της γιαγιάς που λέμε».

Η ίδια φιλοσοφία ακολουθεί τον τρόπο διαμόρφωσης του χώρου. Δείχνοντάς μας το κοινό τραπέζι που υπάρχει στο εσωτερικό του καταστήματος, ο κ. Φραγκογιαννόπουλος εξηγεί ότι στόχος είναι «να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά, σαν οικογένεια».

«Με το καλό, άμα τα καταφέρουμε, το όραμά μας είναι να βγούμε με περισσότερα καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό», προσθέτει.

Για τους λάτρεις του κρασιού αλλά και για όσους θέλουν να μυηθούν στον χάρτη της ελληνικής οινοποιίας, υπάρχει το Drunky Goat, το οποίο συνδυάζει wine bar και κάβα.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Αρχικά μπαίνουμε σε έναν «ζεστό» χώρο με μπαρ και τραπέζια. Ο Σταμάτης Κάντζας όμως, υπεύθυνος του καταστήματος, μας οδηγεί στη δεύτερη αίθουσα που πραγματικά εντυπωσιάζει. Μία «βιβλιοθήκη» με κρασιά όλων των ειδών, από όλη την Ελλάδα, είναι φτιαγμένη εδώ. Υπάρχουν επίσης και κάποια επιλεγμένα ελληνικά αποστάγματα.

Το μοντέλο μας είναι πιο «ευρωπαϊκό», λέει ο κ. Κάντζας. Δηλαδή μπορεί κανείς να χρεωθεί ένα ποτήρι κρασί, ανοίγοντας όποιο μπουκάλι θέλει από την κάβα. Χωρίς κατ’ ανάγκην να πρέπει να αγοράσει όλο το μπουκάλι.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

«Πυροτέχνημα γεύσεων» από την Ανατολή

Στη γωνία της Πανεπιστημίου με την είσοδο της στοάς, συναντάμε το 5 Almonds. Εδώ, εκτός από φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ, βρίσκει κανείς μία τεράστια ποικιλία από ξηρούς καρπούς αλλά και αποξηραμένα φρούτα -όλα από χώρες της Ανατολής.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

«Μας ενδιαφέρει η εμπειρία του καταναλωτή όταν μπαίνει», λέει ο Θεολόγος Λαγουμιτζής, προϊστάμενος του καταστήματος. Σύντομα καταλαβαίνουμε τι εννοεί όταν μας βάζει να δοκιμάσουμε έναν προς έναν, ξηρούς καρπούς με χυμό φρούτων, τρούφα, πιπέρι, θέλοντας -όπως λέει- να αισθανθούμε ένα «πυροτέχνημα γεύσεων».

Τα αποξηραμένα φρούτα καλύπτουν κάθε απαίτηση σε ποικιλία. Εδώ μπορεί κανείς να γευτεί βερίκοκο, ροδάκινο, ανανά, μάνγκο και άλλα φρούτα οικεία ή πιο εξωτικά.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Εκτός από αυτά, στο κατάστημα υπάρχουν χειροποίητα peanut και pistachio butter, φυστικοβούτυρο και βούτυρο φυστικιού σε ελεύθερη μετάφραση, το πρώτο φτιαγμένο από φυστίκια αράπικα, το δεύτερο από φιστίκια τύπου Αιγίνης. Μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί χύμα (παρακολουθώντας πώς φτιάχνονται) και να τα χρησιμοποιήσει ως άλειμμα σε ψωμί, φρυγανιές, ως επικάλυψη σε γλυκά, παγωτά ή ακολουθώντας τη γευστική του φαντασία.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Ψάρια, σουβλάκι και σεμινάρια μαγειρικής

Στη ΣΤΟΑ δεν λειτουργούν ακόμα όλοι οι χώροι. Απέναντι ακριβώς από το 5 Almonds υπάρχει το διώροφο και αρκετά ευρύχωρο Lidl House Athens, γεμάτο κουζίνες, το οποίο στοχεύει να λειτουργήσει ως ένα ζωντανό εργαστήριο μαγειρικής με μαθήματα, διαδραστικά παιχνίδια και σεμινάρια από γνωστούς σεφ.

Θα απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο στους «μυημένους», θα είναι δωρεάν -όπως λέγεται- ενώ θα υπάρχει μια διαδικασία δήλωσης συμμετοχής μέσω διαδικτύου.

Δίπλα ακριβώς από το Lidl House, υπάρχει το Kalanisa -κλειστό προς το παρόν. Το εστιατόριο αυτό θα είναι αφιερωμένο στις θαλασσινές γεύσεις, με την υπογραφή των σεφ Θωμά Μάτσα και Αριστοτέλη Ζέρβα. Οι επιλογές στο μενού του, θα αντλούνται από τον πλούτο της ελληνικής αλιείας, με σύγχρονες όμως γαστρονομικές προσεγγίσεις.

Αντίστοιχες σύγχρονες εκδοχές πιάτων αλλά στην κρεατοφαγία φιλοδοξεί να παρουσιάσει ο «Αψύς», ο οποίος επίσης παραμένει κλειστός προς ώρας. Με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Λιόκα, το Αψύς έχει στόχο να «πειράξει» δημιουργικά το παραδοσιακό ελληνικό σουβλάκι, προσφέροντας παράλληλα κλασικές ελληνικές γεύσεις με κρέας, επανασχεδιασμένες με σύγχρονες τεχνικές.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

«Ελληνικά» κοκτέιλ και «απόβαση» από τα βόρεια προάστια



Στη μέση της στοάς θα συναντήσουμε το Boarding Pass, που θέλει να συστήσει στο κοινό ένα διαφορετικό cocktail bar, «παντρεύοντας» τις κλασικές συνταγές κοκτέιλ με ελληνικά αποστάγματα, βότανα και αρωματικά υλικά. Το εγχείρημα αυτό επιμελείται η ομάδα του ήδη δημοφιλούς εστιατορίου και κοκτέιλ μπαρ «A for Athens».

Τις πύλες του άνοιξε και το Φύσις, το φημισμένο ζαχαροπλαστείο που έχει ήδη το δικό του αγαπημένο κοινό σε Αγία Παρασκευή και Μαρούσι και λειτουργεί στη στοά το πρώτο κατάστημά του στο κέντρο της Αθήνας. Μεταξύ πολλών υπέροχων γλυκών, το Φύσις έχει ξεχωρίσει και για τις εξαιρετικές επιδόσεις του σε gluten-free και vegan επιλογές.

Πολιτισμός στην «ταράτσα» και στο «Υπόγειο»



Οδεύοντας προς τα εκεί που κάποτε υπήρχε η Στοά του Βιβλίου -και που τώρα έχει κλείσει ως χώρος στεγάζοντας το Europa Experience- συναντάμε στα αριστερά ένα εντελώς καινούριο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στην ταράτσα της στοάς, αλλά και ένα ασανσέρ, δείγμα της αναβάθμισης της προσβασιμότητας του χώρου.

Η ταράτσα ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια της νέας στοάς που λειτούργησε, φιλοξενώντας εδώ και πολύ καιρό συναυλίες και άλλα πολιτιστικά δρώμενα και αυτή αναμένεται να είναι η δραστηριότητά της και στο μέλλον, ενώ αντίστοιχη χρήση αναμένεται να έχει και ο χώρος που κάποτε στέγαζε το Polis Art Cafe.

Κατεβαίνοντας τις σκάλες προς την οδό Πεσματζόγλου, βλέπουμε στα δεξιά το θρυλικό και «αειθαλές» κομμάτι της Στοάς Αρσακείου, το υπόγειο θέατρο του Καρόλου Κουν με την αναδιαμορφωμένη είσοδό του, με όμορφα ξύλινα στοιχεία και τη γνωστή σκάλα που συνεχίζει να κατεβαίνει σε έναν άλλο κόσμο.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Από το σημείο αυτό είχε είσοδο και έξοδο η Στοά του Βιβλίου. Και πάλι εδώ συναντάμε πλέον... τοίχο ή ακριβέστερα μία από τις εισόδους του Europa Experience.

«Παράθυρο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Τι είναι όμως το Europa Experience; Μπήκαμε στον χώρο με τον Πάνο Τριανταφυλλόπουλο από την κεντρική είσοδο της Σταδίου, ακριβώς δίπλα στην είσοδο της Στοάς Αρσακείου. Ή, για τους παλιότερους, ακριβώς εκεί που κάποτε ήταν η είσοδος του κινηματογράφου Ορφέας, ο οποίος για μισό αιώνα περίπου προσέφερε στο φιλοθεάμον αθηναϊκό κοινό ταινίες πρώτης προβολής και σταμάτησε να υπάρχει στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο ίδιος χώρος μετατράπηκε λίγα χρόνια αργότερα στη Στοά του Βιβλίου.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Το σημερινό Europa Experience είναι ένας χώρος διαδραστικής μάθησης για το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο λειτουργίας της, την ιστορία της, τους θεσμούς της. Μέσα από οθόνες προβολής, touch screens και άλλα πολυμέσα, ο επισκέπτης -μικρός ή μεγαλύτερος- μπορεί να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για το τι και πώς συμβαίνει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

Πιο πίσω υπάρχει μια αμφιθεατρική αίθουσα προβολής και ακόμα πιο πίσω το πιο εντυπωσιακό ίσως κομμάτι του χώρου: ένα σκηνικό φτιαγμένο για παιχνίδι ρόλων, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να «παίξουν» τους ευρωβουλευτές, να επιλέξουν κόμμα (υπάρχει κόκκινο, μπλε, πράσινο τραπέζι) και να «διαβουλευτούν» για να ψηφίσουν νομοσχέδια σε ένα δωμάτιο-απομίμηση της ολομέλειας του ευρωκοινοβουλίου. Στους τοίχους γύρω υπάρχουν σχεδιασμένοι οι «κοινωνικοί φορείς» δίπλα σε οθόνες, τη γνώμη των οποίων καλούνται να ζητήσουν οι «ευρωβουλευτές».

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Ήδη στο παιχνίδι έχουν συμμετάσχει εκατοντάδες παιδιά από σχολεία που έχουν έρθει εδώ, όπως μας ενημερώνει ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος. Ωστόσο, κατά τη γνώμη του, το παιχνίδι αυτό δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, αλλά σε όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν πώς λειτουργεί η δημοκρατική διαδικασία στην ΕΕ. «Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε debate για την ιδιωτικοποίηση του νερού», μας λέει. Δεν μάθαμε ποια ήταν η έκβαση.

«Οι 9 διαφορετικές εμπειρίες»

«Δεν θα το έλεγα food hall. Είναι ένας πολυχώρος πολιτισμού και γαστρονομίας. Εννέα διαφορετικές εμπειρίες για τους επισκέπτες μας», λέει ο CEO της Legendary Food, Πάνος Τριανταφυλλόπουλος, όταν καθίσαμε σε ένα από τα τραπέζια της στοάς για να συζητήσουμε.

«Ξεκινάμε από τη Σταδίου που ήδη έχει λειτουργήσει με εμπορικά καταστήματα, τα οποία βοηθούν στο να ενισχύσουν την περαντζάδα της Σταδίου. Για πολλά χρόνια είχε διακοπεί η κίνηση του κόσμου ανάμεσα στο Σύνταγμα και την Ομόνοια», αναφέρει.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

«Υπάρχει το κομμάτι του πολιτισμού. Εκεί θα βρούμε το Θέατρο Τέχνης, το οποίο λειτουργούσε αλλά σήμερα είναι πολύ πιο όμορφο. Και η είσοδός του αλλά και εσωτερικά. Το μουσείο του Ευρωκοινοβουλίου, το Europa Experience, μια ξεχωριστή εμπειρία. Από ό,τι γνωρίζω θα επαναλειτουργήσει και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, μάλλον το φθινόπωρο», σημειώνει ο κ. Τριανταφυλλόπουλος.

«Στη Στοά Αρσακείου θα βρούμε πέντε διαφορετικούς πυλώνες. Θα βρούμε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα με ελληνικά προϊόντα, ένα μεγάλο μπακάλικο με τουλάχιστον 4.000 διαφορετικούς κωδικούς από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς από όλη την Ελλάδα».

«Υπάρχει η εμπειρία γαστρονομίας, που απαρτίζεται από δέκα διαφορετικά θεματικά εστιατόρια. Έχουν κοινά τραπεζοκαθίσματα, όπως αυτό που καθόμαστε. Ο επισκέπτης μπορεί να κάτσει όπου θέλει και να παραγγείλει σε μια λογική street food», τονίζει, εξηγώντας ένα προς ένα τα καταστήματα εστίασης που υπάρχουν στη στοά.

Δεν υπάρχει όμως μόνο η εστίαση και ο CEO της Legendary Food, το επισημαίνει. Υπάρχουν καταστήματα άλλων προϊόντων που δίνουν χώρο σε Έλληνες δημιουργούς, «όπως είναι το Ergon με ρούχα από ελληνικό βαμβάκι και νήμα, δουλεμένα στον αργαλειό».

Στο κομμάτι αυτό θα βρούμε επίσης καλλυντικά με βάση τη μαστίχα Χίου από το Mastic Spa, το Object N. 9 με έργα χειροτεχνίας και σύγχρονης τέχνης, ελληνικά οπτικά από την εταιρεία ΦΑΟS, αλλά και το πρότυπο φαρμακείο με τα ελληνικά και 100% vegan καλλυντικά της Labbok.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική αναμόρφωση του χώρου, σημειώνει: «Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε το κτίριο με τα ιστορικά του στοιχεία όπως ήταν στο παρελθόν, φέρνοντάς το στο σήμερα. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο, ο οποίος κλιματίζεται, φυλάσσεται σωστά, υπάρχει πυρανίχνευση και πυρασφάλεια, ασφάλεια σε όλο το κτίριο».

«Σιγά σιγά ο κόσμος της Αθήνας παίρνει γεύση από τη στοά. Μας έχει συγκλονίσει ότι από την πρώτη μέρα είχαμε 5.000 περάσματα. Υπήρχε ένας στόχος στη διάρκεια του πρώτου χρόνου να φτάσουμε σε ένα στόχο 8.000 με 10.000 περάσματα. Οπότε καλοκαίρι, με 5.000 την πρώτη μέρα, είναι συγκινητικό για εμάς», τονίζει ο CEO της Legendary Food.

«Απευθυνόμαστε κατ’ αρχάς στους μόνιμους κατοίκους της Αθήνας»

Πιάνοντας το νήμα μιας επίκαιρης συζήτησης και της πραγματικότητας που διαμορφώνεται στην Αθήνα, ρωτήσαμε εάν το project απευθύνεται και στους μόνιμους κατοίκους της πόλης εκτός από τους τουρίστες. «Κατ’ αρχάς απευθυνόμαστε στους μόνιμους κατοίκους και στους ανθρώπους που δουλεύουν γύρω μας. Είμαστε εδώ για αυτούς. Αν δεν μας αποδεχθεί ο γείτονάς μας δεν πάμε πουθενά. Απευθυνόμαστε σε όλους», υπογραμμίζει.

«Είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο μεν, με πολύ λογικές τιμές δε. Εδώ θα έχουν τη δυνατότητα όλοι, είτε έχουν λιγότερα είτε περισσότερα, να γευτούν πράγματα από όλα τα καταστήματα. Οι τιμές μας είναι ανάμεσα στα 10 με 15 ευρώ ανά άτομο, όπως είναι πλέον νομίζω σε όλη την αγορά. Ακόμα και στο σπίτι μας να παραγγείλουμε από οποιαδήποτε μεγάλη αλυσίδα, το κόστος είναι κάπου εκεί. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα, σε έναν υπέροχο χώρο, να γευτούμε πολύ ωραία πράγματα, από πολύ καλούς σεφ», επισημαίνει ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος.

Φωτό: Ευγενία Γιαννακέλου/Flash.gr

«Η φιλοδοξία μου είναι να περάσουμε ένα μήνυμα ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι απέναντι στον πολιτισμό. Αλλά πάμε μαζί και μόνο έτσι μπορούμε και οι δύο να προχωρήσουμε μπροστά», δηλώνει σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Μέσω της συνεργασίας και του σεβασμού μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Στον χώρο που βρισκόμαστε, είμαστε 17 συνεργάτες που δουλεύουμε όλοι μαζί για να πάει καλά αυτό το έργο», προσθέτει.

«Φτηνά Τσιγάρα»

Για το τέλος κρατήσαμε μια ερώτηση που είχαμε στο νου εδώ και πολύ καιρό, όταν ακούσαμε ότι η ΣΤΟΑ θα έχει πλέον πόρτες και θα κλείνει το βράδυ -όπως και συμβαίνει. «Ευτυχώς!», θα πουν πολλοί.

Από την άλλη, έχουμε στη μνήμη τη Στοά Αρσακείου ως έναν δημόσιο χώρο ελεύθερης διέλευσης και στάσης όλο το 24ωρο. Έναν χώρο τέτοιο, που επέτρεψε στον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, ως ζευγάρι στα «Φτηνά Τσιγάρα», που μόλις γνωρίστηκαν και αρχίζουν να ερωτεύονται κάνοντας βόλτα στη νυχτερινή αυγουστιάτικη Αθήνα του 1999, να περάσουν και μέσα από τη Στοά Αρσακείου.

Μπορεί η ΣΤΟΑ να στεγάσει σήμερα ένα τέτοιο ερωτευμένο ζευγάρι;

«100%. Και σήμερα, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να το στεγάσει. Και το βράδυ είναι πανέμορφα, ο χώρος είναι πανέμορφος. Φωτίζεται πάρα πολύ ωραία. Η φύτευσή μας είναι υπέροχη, η μουσική μας είναι υπέροχη. Τα κοκτέιλ και τα κρασιά μας είναι υπέροχα. Οπότε νομίζω ότι εμπνέουμε τους ερωτευμένους να είναι στον χώρο μας. Έτσι κι αλλιώς ο έρωτας είναι παντού γύρω μας. Είμαστε ερωτευμένοι με το έργο, εμείς και οι συνεργάτες μας», λέει ο Πάνος Τριανταφυλλόπουλος.

Ο χρόνος θα δείξει εάν οι Αθηναίοι θα ερωτευτούν τη Στοά Αρσακείου στη νέα ζωή που ανοίγεται μπροστά της.