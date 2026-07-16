Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της νέας Στοάς Αρσακείου - Δείτε εικόνες «πριν» και «μετά»

Προ των πυλών φαίνεται να είναι η επαναλειτουργία της εμβληματικής Στοάς Αρσακείου στο κέντρο της Αθήνας, η οποία ανοίγει τις πύλες της ως food hall φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ζωντανό αστικό κόμβο αφιερωμένο στην εστίαση, τη γαστρονομία, τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, αλλά και τον πολιτισμό.

Το ιστορικό μνημείο μεταξύ της Πανεπιστημίου και της Σταδίου έχει ανακαινιστεί με σεβασμό στα βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του, ώστε να γίνει ένας χώρος πιο λειτουργικός και προσβάσιμος που αναμένεται καθημερινά να δέχεται από 8.000 έως και 10.000 επισκέπτες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Legendary Food η οποία έχει αναλάβει τα «ηνία» της νέας ζωής της Στοάς.

Μαγειρευτά, λουκουμάδες και γλυκά

Στο εσωτερικό της θα λειτουργούν τόσο καταστήματα πώλησης τροφίμων όσο και χώροι εστίασης με διαφορετικό περιεχόμενο, δημιουργώντας ένα κοινό γαστρονομικό μείγμα. Μεταξύ άλλων θα λειτουργούν το Macarios με ζυμαρικά -και την υπογραφή του γνωστού (και από το Masterchef) Πάνου Ιωαννίδη, το θρυλικό λουκουματζίδικο «Αιγαίο» που ξανανοίγει, το Table Molon Lave με μαγειρευτά, το Boarding Pass ως cocktail bar, το Drunky Goat ως κάβα και wine bar, το Αψύς με κρέας, το Kalanisa με ψάρι, το 5 Almonds ως coffee spot με ξηρούς καρπούς, αλλά και το ζαχαροπλαστείο «Φύσις» που έχει ήδη γίνει αγαπημένος προορισμός σε Αγία Παρασκευή και Μαρούσι.

Χαρακτηριστικά είναι τα «κοινά τραπέζια» που έχουν διαμορφωθεί στο εσωτερικό της Στοάς. Το κυκλικό τραπέζι κάτω από τον γυάλινο θόλο δεν αποτελεί απλώς αρχιτεκτονικό στοιχείο, αλλά αντικατοπτρίζει την αντίληψη των συντελεστών για έναν χώρο που θα προσπαθήσει να ζωντανεψει τη μεσογειακή κουλτούρα της συνεστίασης.

ΑΠΕ

Ήδη στην περίμετρο της Στοάς Αρσακείου λειτουργούν καταστήματα με μεγάλα brands όπως Nike, BSB, Lacoste και The Bostonians, αλλά και ένας διαδραστικός πολυχώρος που «συστήνει» τον επισκέπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το «Europa Experience».

Ένας νέος χώρος πολιτισμού στο κέντρο

Τη ζωή του στη νέα εποχή της Στοάς συνεχίζει το ιστορικό «υπόγειο» θέατρο του Καρόλου Κουν, ενώ στην ταράτσα -εκεί που κάποτε βρισκόταν το Polis Cafe- λειτουργεί ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων που τις τελευταίες ημέρες γεμίζει ήδη από νότες και μελωδίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος χώρος της Στοάς Αρσακείου με τα καταστήματα εστίασης αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του έως και τα τέλη Ιουλίου και η ολοένα εντεινόμενη δραστηριότητα των συντελεστών του νέου χώρου -ειδικά στα social media- είναι ενδεικτική.

Οι εικόνες «πριν» και «μετά»

Σε ανάρτησή της την Τετάρτη (15/7), η «ΣΤΟΑ», όπως θα ονομάζεται το νέο project, παραθέτει με εικόνες τη νέα διαμόρφωση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του μνημείου, αντιπαραβάλλοντας μάλιστα την προηγούμενη κατάσταση.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Κάποιες αλλαγές δεν αφορούν μόνο έναν χώρο. Αφορούν την πόλη, τους ανθρώπους της και την καθημερινότητά τους. Η Στοά Αρσακείου είναι έτοιμη να επιστρέψει στην πόλη. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή. Stay tuned!».

Πηγή: ΣΤΟΑ/Facebook

Πηγή: ΣΤΟΑ/Facebook

Πηγή: ΣΤΟΑ/Facebook

Πηγή: ΣΤΟΑ/Facebook

Πηγή: ΣΤΟΑ/Facebook

Πηγή: ΣΤΟΑ/Facebook