Η βιταμίνη D αντίδοτο στη ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn

Μια νέα κλινική μελέτη ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο η βιταμίνη D μπορεί να επηρεάσει τη σχέση ανάμεσα στο ανοσοποιητικό σύστημα και το μικροβίωμα του εντέρου σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ), μια ομάδα που περιλαμβάνει την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η βιταμίνη D δεν λειτουργεί μόνο ως «συμπλήρωμα για τα οστά», αλλά φαίνεται να επαναπρογραμματίζει βασικούς ανοσολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη φλεγμονή στο έντερο.

Πώς έγινε η μελέτη και τι μέτρησαν οι επιστήμονες

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 48 ασθενείς με ΙΦΝΕ και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, οι οποίοι έλαβαν υψηλή δόση από του στόματος για 12 εβδομάδες. Οι επιστήμονες συνέκριναν δείγματα αίματος και κοπράνων πριν και μετά τη θεραπεία, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές «πολλαπλών επιπέδων ανάλυσης». Με απλά λόγια, συνδύασαν δεδομένα από το μικροβίωμα του εντέρου, το ανοσοποιητικό σύστημα και τη γονιδιακή δραστηριότητα των κυττάρων, ώστε να δουν πώς αλλάζει συνολικά ο οργανισμός. Παράλληλα, μέτρησαν δείκτες φλεγμονής και τη δραστηριότητα της νόσου.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Μετά από 12 εβδομάδες, οι ασθενείς εμφάνισαν βελτίωση στη δραστηριότητα της νόσου, μείωση της εντερικής φλεγμονής και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η φλεγμονώδης ουσία στα κόπρανα (καλπροτεκτίνη) μειώθηκε σημαντικά, δείχνοντας λιγότερη ενεργή φλεγμονή στο έντερο. Αντίθετα, ένας γενικός δείκτης φλεγμονής στο αίμα (CRP) δεν άλλαξε σημαντικά, κάτι που δείχνει ότι οι αλλαγές εντοπίστηκαν κυρίως στο έντερο.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα αφορά τον τρόπο που το ανοσοποιητικό «αναγνωρίζει» τα βακτήρια του εντέρου. Μετά τη λήψη βιταμίνης D, αυξήθηκε η σύνδεση των βακτηρίων με ένα προστατευτικό αντίσωμα που λέγεται IgA, ενώ μειώθηκε η σύνδεση με ένα πιο φλεγμονώδες αντίσωμα, την IgG. Με απλά λόγια, το ανοσοποιητικό σύστημα φάνηκε να «ηρεμεί» απέναντι στα φυσιολογικά βακτήρια και να μειώνει τις επιθέσεις που σχετίζονται με φλεγμονή.

Η ανάλυση του μικροβιώματος έδειξε επίσης ότι αυξήθηκαν βακτήρια που θεωρούνται ωφέλιμα, όπως τα Blautia και Lachnospiraceae, τα οποία σχετίζονται με παραγωγή αντιφλεγμονωδών ουσιών στο έντερο. Αντίθετα, μειώθηκαν βακτήρια που έχουν συνδεθεί με φλεγμονή, όπως κάποια μέλη της ομάδας Proteobacteria και Enterococcaceae. Αυτές οι αλλαγές συνδέθηκαν με καλύτερη κλινική εικόνα των ασθενών.

Η βιταμίνη D και η «συνομιλία» των κυττάρων

Σε επίπεδο ανοσοποιητικού συστήματος, οι ερευνητές είδαν ότι η βιταμίνη D επηρεάζει τη «συνομιλία» μεταξύ διαφορετικών κυττάρων. Συγκεκριμένα, ενίσχυσε ένα μονοπάτι επικοινωνίας που ονομάζεται BAFF, το οποίο συνδέει δενδριτικά κύτταρα με Β λεμφοκύτταρα και φαίνεται να βοηθά στην παραγωγή πιο «ήπιων» αντισωμάτων όπως η IgA. Παράλληλα, αυξήθηκαν κύτταρα που ρυθμίζουν την ανοσολογική απάντηση και μειώνουν τη φλεγμονή, όπως τα ρυθμιστικά Τ και Β κύτταρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το εύρημα ότι η βιταμίνη D επηρέασε και το «ρεπερτόριο» των ανοσοκυττάρων, δηλαδή τους τύπους υποδοχέων που χρησιμοποιούν για να αναγνωρίζουν κύτταρα-στόχους. Αυτό δείχνει ότι δεν αλλάζει μόνο η ένταση της ανοσολογικής απάντησης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το ανοσοποιητικό «μαθαίνει» να αναγνωρίζει τα βακτήρια.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης αύξηση σε μια ειδική ομάδα Β κυττάρων που κατευθύνονται προς το έντερο και έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Αυτά τα κύτταρα φαίνεται να συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ ανοσοποιητικής άμυνας και ανοχής προς το μικροβίωμα, κάτι κρίσιμο στην νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα.

Συνολικά, η μελέτη δείχνει ότι η βιταμίνη D δεν δρα απομονωμένα, αλλά επηρεάζει ταυτόχρονα το μικροβίωμα του εντέρου και το ανοσοποιητικό σύστημα, οδηγώντας σε μια πιο «ήρεμη» ανοσολογική κατάσταση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί ασθενείς με χαμηλή βιταμίνη D συχνά έχουν πιο ενεργή νόσο.