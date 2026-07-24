Ιερέας διέλυσε αρραβώνα και ο λόγος ήταν...η Ιωάννα Τούνη

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 29χρονος γιος του ιερέα έφερε την σύντροφό του στο σπίτι, για να γνωρίσει την οικογένεια του και στη συνέχεια να δώσουν λόγο. Όλα φαίνονταν να κυλούν ομαλά, αφού ο κληρικός και πατέρας του 29χρονου είχε ευλογήσει μέχρι κα τις βέρες για χάρη του ζευγαριού.

Όλα άλλαξαν όταν ο κληρικός, και μελλοντικός πεθερός της 26χρονης κοπέλας πήρε μια απάντηση που δεν του άρεσε. Όταν έφτασε η συζήτηση στα επαγγελματικά σχέδια της κοπέλας για το μέλλον, εκείνη απάντησε πως έχει αρχίσει να ασχολείται με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου και πως θα ήθελε να κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει η Ιωάννα Τούνη, την οποία έχει πρότυπό της.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr, στο άκουσμα των σχεδίων της κοπέλας έγινε έξαλλος. Άρχισε να φωνάζει στην 26χρονη λέγοντας της πως δεν εγκρίνει την επιλογή του επαγγέλματος που έχει κάνει και πως διαλύει τον αρραβώνα τους με τον 29χρονο γιο του. Με την κοπέλα να φεύγει δυσαρεστημένη από το σπίτι του μέχρι πρότινος μελλοντικού της συζύγου και να βρίσκει παρηγοριά στην οικογένεια της.

Μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα, οι γονείς της κοπέλας αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του κληρικού, κατηγορώντας τον ακόμη και για προσυμβατική ευθύνη. Από την άλλη, ο 64χρονος ιερέας αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτουν και λέει πως αν δεν παντρευτεί το ζευγάρι καμία ευθύνη δεν φέρει, αφού είναι ενήλικες και μπορούν να κάνουν ότι θέλουν.