Ίλιον: Οδηγός χτύπησε γυναίκα μπροστά στο παιδί της για μια προτεραιότητα σε στενό δρόμο

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στο Ίλιον, όταν άνδρας οδηγός επιτέθηκε σε γυναίκα μέσα στο όχημά της, ύστερα από διαμάχη για προτεραιότητα στον δρόμο, μπροστά στο ανήλικο παιδί της που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης στα όρια Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις και βρέθηκαν αντικριστά, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να κάνει πίσω.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία, κατά την οποία ο άνδρας κατέβηκε από το όχημά του και πλησίασε το αυτοκίνητο της γυναίκας, διαμαρτυρόμενος για τον τρόπο εισόδου της στον δρόμο, ενώ επικαλέστηκε και πρόσφατη επέμβαση στον τένοντά του.

Όταν η γυναίκα του ζήτησε να κάνει όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, επισημαίνοντάς του ότι λόγω της κατάστασής του δεν θα έπρεπε να οδηγεί, εκείνος αντέδρασε έντονα.

Πλησίασε στο παράθυρο του οχήματός της και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, τραυματίζοντάς την στο μάτι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Μετά το περιστατικό, ο άνδρας επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και εξαφανίστηκε από το σημείο.

Κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον παρέδωσαν στην αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο.Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.