Τούνη: «Είμαι εδώ για τις γυναίκες που τερμάτισαν τη ζωή τους» - Πρώτη φορά το βίντεο στο δικαστήριο

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη, με την εκδίκαση να γίνεται κεκλεισμένων των θυρών. Σήμερα Παρασκευή (27/3) αναμένεται να προβληθεί το επίμαχο βίντεο, ενώ στη συνέχεια θα καταθέσουν οι μάρτυρες υπεράσπισης.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο πριν τις 9 το πρωί και δήλωσε: «Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για μένα, γιατί για πρώτη φορά το βίντεο θα παιχτεί μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενους και φυσικά σε μένα. Είναι κάτι που με πληγώνει βαθιά και δε θα ήθελα ποτέ να ξαναδώ». Γι’ αυτό και είχε ζητήσει η δίκη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

«Είναι κακούργημα που καταστρέφει ζωές»

Η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι η παρουσία της δεν αφορά μόνο την ίδια: «Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή. Δεν βρίσκομαι εδώ για μένα, αλλά για εκείνες τις γυναίκες που πριν από 9 χρόνια βίωσαν ό,τι και εγώ σε ηλικία 23 ετών και δεν άντεξαν. Είμαι τυχερή που άντεξα και είμαι εδώ, ενώ άλλες γυναίκες τερμάτισαν τη ζωή τους. Είμαι εδώ για αυτές».

Σχετικά με την ανάγκη για δικαιοσύνη, η Τούνη δήλωσε: «Στην Ελλάδα του 2026 έχει έρθει η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης να αναλάβει την ευθύνη. Είναι κακούργημα που καταστρέφει ζωές. Ελπίζω σε παραδειγματική τιμωρία, γιατί βλέπουν πολλά αγόρια και κορίτσια την υπόθεση».

Μάλιστα σήμερα το πρωί η Ιωάννα Τούνη απευθύνθηκε και στους ακολούθους της στο Instagram για το πόσο δύσκολη μέρα είναι για την ίδια η σημερινή.

Ο δικηγόρος της Ιωάννας για το κρίσιμο σημερινό στάδιο

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σημείωσε: «Σήμερα είναι η πιο ουσιώδης ημέρα αποδεικτικά. Θα φανεί ότι κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης ο κατηγορούμενος κοιτάει δύο φορές και χαμογελάει στον άνθρωπο που μαγνητοσκοπεί. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, αλλά σε ένα δευτερόλεπτο το αντιλαμβάνεται».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «λίγο πριν φύγει, ο δράστης τράβηξε δύο φωτογραφίες της κυρίας Τούνη ενώ ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση». Προσέθεσε δε: «Θέλω να πιστεύω ότι το δικαστήριο δεν θα εξορίσει την κοινή λογική. Κανείς δεν μπορεί τη στιγμή που είναι σε ερωτική συνεύρεση σε απομονωμένο μέρος να χαμογελάει σε άγνωστο».

Μετά την προβολή του βίντεο και την εξέταση των μαρτύρων, θα ζητηθεί να ανοίξουν οι θύρες του δικαστηρίου.