ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την αποχώρηση των στρατευμάτων από τον πόλεμο με το Ιράν

Η διαφωνία της Βουλής των Αντιπροσώπων, ακόμα και των Ρεπουμπλικανών βουλευτών, με τις κινήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγινε αισθητή και πάλι, καθώς σήμερα εγκρίθηκε ψήφισμα που εναντιώνεται στην πολιτική του Λευκού Οίκου όσον αφορά στον πόλεμο με το Ιράν και την επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Πιο συγκεκριμένα, η Βουλή ψήφισε, με 214 ψήφους υπέρ και 208 κατά, την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, με την ψηφοφορία να έρχεται μετά την είδηση νέων θανάτων αμερικανών στρατιωτών από πλήγματα του Ιράν. Σημειώνεται ότι συνολικά, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες εκ των ΗΠΑ, έχουν πεθάνει 18 Αμερικανοί στρατιώτες.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως στη Βουλή των Αντιπροσώπων πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, όμως τέσσερις βουλευτές της παράταξης συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς και τελικά το ψήφισμα πέρασε. Παρόλ' αυτά, το ψήφισμα έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς δεν δεσμεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για υλοποίησή του.

Στα τέλη του Ιουνίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε ψηφίσει ξανά παρόμοια απόφαση, όπως αντίστοιχα και το σώμα της Γερουσίας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει και αυτή εκ νέου σε ανάλογο ψήφισμα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ