Ηράκλειο: Βίντεο σοκ από βασανισμό 55χρονης – Την χτυπούσε με ρόπαλο, της έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά

Μια υπόθεση ακραίας βίας που προκαλεί αποτροπιασμό ερευνούν οι αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα μια 55χρονη αλλοδαπή και βασική κατηγορούμενη μια 42χρονη, επίσης αλλοδαπή, η οποία φέρεται να υπέβαλε τη γυναίκα σε σκληρά βασανιστήρια μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/6). Η 42χρονη φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στην 55χρονη, χτυπώντας τη με γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε ρόπαλο για να τη ξυλοκοπήσει. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η παθούσα δεχόταν απειλές κατά της ζωής της, ύβρεις και πράξεις που, σύμφωνα με τις αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Φρίκη προκαλεί το στοιχείο ότι η φερόμενη ως δράστιδα κατέγραφε, σύμφωνα με την έρευνα, μέρος της κακοποίησης με το κινητό της τηλέφωνο. Στη συσκευή της εντοπίστηκαν τουλάχιστον 11 βίντεο, στα οποία αποτυπώνονται σκηνές του βασανισμού. Σε ένα από αυτά φέρεται να καταγράφεται η 42χρονη να χτυπά τη 55χρονη με ρόπαλο μέχρι να αιμορραγήσει, ενώ σε άλλο η γυναίκα εμφανίζεται δεμένη στο πάτωμα, εμφανώς εξαντλημένη, πριν δεχθεί νέα επίθεση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατηγορούμενη φέρεται ακόμη να την άρπαξε από τα μαλλιά και να της έκοψε μέρος τους με μπαλτά.

Ηράκλειο Κρήτης: 55χρονη υπέστη άγρια κακοποίηση από 42χρονη με γροθιές, χαστούκια και χτυπήματα με ρόπαλο pic.twitter.com/OgmLhYSrga — Flash.gr (@flashgrofficial) July 6, 2026

Την είχε φυλακισμένη στο σπίτι - Πώς κατάφερε να δραπετεύσει

Οι αρχές εξετάζουν ακόμη τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει ασαφής τόσο η σχέση των δύο γυναικών όσο και το υπόβαθρο της υπόθεσης. Η 55χρονη φέρεται να φιλοξενούταν στο σπίτι όπου σημειώθηκαν τα βασανιστήρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 42χρονη είχε αποκλείσει και την έξοδο της κατοικίας, δένοντας την πόρτα με καλώδιο, στερώντας από το θύμα κάθε δυνατότητα διαφυγής. Η 55χρονη κατάφερε τελικά να δραπετεύσει όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διερεύνηση διαφορετικής υπόθεσης κλοπής κινητού τηλεφώνου. Στο πλαίσιο του ελέγχου της συσκευής της 42χρονης, οι αστυνομικοί εντόπισαν το βιντεοληπτικό υλικό, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη αποκάλυψη της κακοποίησης και στην εξιχνίαση της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στις κατοικίες, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 60χρονος αλλοδαπός, ιδιοκτήτης της κατοικίας, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι, παραχώρησε τον χώρο όπου εξελίχθηκαν οι πράξεις και αποχώρησε πριν ξεκινήσει η επίθεση. Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 42χρονη δεν συνελήφθη ειδικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση λόγω παρέλευσης της προθεσμίας του αυτοφώρου, ωστόσο κρατείται ήδη για άλλη υπόθεση. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι εμπλεκόμενοι οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών.