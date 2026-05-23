Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Το πρόγραμμα, οι προσβάσεις και οι χρήσιμες οδηγίες για τη metal βραδιά

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Ελλάδα, το ελληνικό κοινό ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μία ιστορική heavy metal βραδιά, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τους θρυλικούς Iron Maiden. Το βρετανικό συγκρότημα ανεβαίνει το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της επετειακής παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives», που σηματοδοτεί 50 χρόνια πορείας στη μουσική ιστορία.

Η εμφάνιση του συγκροτήματος αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:40, με ένα πρόγραμμα που θα επικεντρώνεται στις κλασικές στιγμές της μπάντας και στα τραγούδια που καθόρισαν την πορεία της heavy metal μουσικής. Ανάμεσα στα κομμάτια που περιμένει να ακούσει το κοινό βρίσκονται τα «The Number of the Beast», «The Trooper», «Fear of the Dark» και «Iron Maiden», σε μια συναυλία με έντονο επετειακό και νοσταλγικό χαρακτήρα.

Το κλίμα στην Αθήνα έχει πάρει χρώμα από τη μεγάλη γιορτή για τους φίλους της metal σκηνής. Η πρωτεύουσα μπήκε ήδη στο κλίμα της συναυλίας, με τη θρυλική μασκότ Eddie να κάνει την «εμφάνισή» της σε διάφορα σημεία της πόλης, από το Μοναστηράκι μέχρι στιγμές με ελληνικό φραπέ και σουβλάκι, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του συγκροτήματος. Χθες, οι Έλληνες fans των Iron Maiden έσπευσαν στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στην Ηλιούπολη, η οποία μεταμορφώθηκε στον απόλυτο heavy metal προορισμό, φιλοξενώντας το πολυαναμενόμενο Eddie’s Dive Bar. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run for your Lives» (2025-2026), το ειδικά διαμορφωμένο merch tent και το μπαρ της θρυλικής μπάντας άνοιξαν τις πύλες τους, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες οπαδούς κάθε ηλικίας που σχημάτισαν ουρές για να ζήσουν μια αυθεντική Maiden εμπειρία.

Ποιοι «ανοίγουν» τη συναυλία

Οι πύλες του σταδίου ανοίγουν στις 17:00, ενώ τη συναυλία θα «προλογίσουν» οι Anthrax στις 19:00. Οι Iron Maiden αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή στις 20:40, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους, αλλά και εντυπωσιακά σκηνικά, όπως συνηθίζουν σε κάθε περιοδεία τους.



Η σημερινή εμφάνιση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες rock και metal διοργανώσεις της χρονιάς στην Ελλάδα, με θαυμαστές να έχουν ταξιδέψει από πολλές περιοχές της χώρας αλλά και από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν το live. Το κοινό αναμένεται να ακούσει κλασικά τραγούδια όπως τα “Fear of the Dark”, “The Trooper”, “Run to the Hills” και “Hallowed Be Thy Name”, σε ένα setlist που θα έχει έντονο επετειακό χαρακτήρα.

Οι διοργανωτές συνιστούν στους θεατές να προσέλθουν νωρίς στο ΟΑΚΑ, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση τόσο στους δρόμους γύρω από το στάδιο όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πρόσβαση εξυπηρετείται κυρίως μέσω του ΗΣΑΠ από τον σταθμό «Ειρήνη», ενώ αυξημένη αναμένεται να είναι και η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας και την Αττική Οδό.



Παράλληλα, έχει ζητηθεί από το κοινό να αποφεύγει τις μεγάλες αποσκευές και τη χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού φωτογράφησης, ενώ λόγω πιθανών καιρικών μεταβολών προτείνεται η χρήση ελαφρού αδιάβροχου αντί για ομπρέλες μέσα στον συναυλιακό χώρο.

Συνοπτικά:

Πρόγραμμα βραδιάς

Άνοιγμα θυρών: 17:00

Anthrax: 19:00

Iron Maiden: 20:40

Αν έχεις εισιτήριο αρένας, καλό είναι να είσαι εκεί μέχρι 17:30–18:00 για πιο άνετη είσοδο και καλύτερη θέση.

Πώς να πας

Με Μετρό / ΗΣΑΠ (πιο safe επιλογή)

Οι καλύτερες στάσεις:

Ειρήνη (ΗΣΑΠ) → πιο κοντά για ΟΑΚΑ

Νερατζιώτισσα → βολική αν έρχεσαι από προαστιακό ή μετρό



Μετά τη συναυλία θα έχει πολύ κόσμο, οπότε υπολόγισε αναμονή.

Με αυτοκίνητο

Θα υπάρχει μεγάλη κίνηση γύρω από Κηφισίας και Αττική Οδό. Αν μπορείς, πάρκαρε λίγο πιο μακριά και περπάτα 10–15 λεπτά.

Τι να πάρεις μαζί

- Εισιτήριο / wallet app

- Ταυτότητα

- Power bank

- Νερό (αν επιτρέπεται από διοργάνωση)

- Ελαφρύ μπουφάν για αργότερα

- Ωτοασπίδες αν είσαι κοντά στα ηχεία

Απόφυγε:

- μεγάλες τσάντες

- επαγγελματικές κάμερες

- αιχμηρά αντικείμενα

Καιρός / πρακτικά

Υπάρχει πιθανότητα για αλλαγές καιρού και η διοργάνωση έχει ήδη δώσει οδηγίες για ενδεχόμενη βροχή.

Προτείνεται:

- λεπτό αδιάβροχο

- όχι ομπρέλα μέσα στον χώρο

- πιθανό setlist vibe

Χρήσιμα tips επιβίωσης

- Φάε κάτι πριν μπεις — οι ουρές στα stands θα είναι μεγάλες.

- Αν είστε παρέα, ορίστε σημείο συνάντησης πριν αρχίσει το live.

- Μετά το encore περίμενε 10–15 λεπτά πριν φύγεις αν δεν θες τρελό συνωστισμό.

- Οι Maiden ζητούν γενικά λιγότερη χρήση κινητών ώστε να ζεις το live πιο άμεσα.

Με περισσότερα από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και αμέτρητες ιστορικές εμφανίσεις παγκοσμίως, οι Iron Maiden εξακολουθούν να θεωρούνται μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες στην ιστορία της heavy metal μουσικής. Η αποψινή συναυλία στην Αθήνα αναμένεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική σχέση του συγκροτήματος με το ελληνικό κοινό.