Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: «Σείστηκε» η Αθήνα από το soundcheck - Όλα έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά

Μετά τους Metallica, σειρά παίρνουν οι θρυλικοί Iron Maiden να ξεσηκώσουν το ελληνικό κοινό, ανεβαίνοντας στη σκηνή του ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου.

Το καθιερωμένο soundcheck δεν πέρασε απαρατήρητο, καθώς το εμβληματικό «Fear of the Dark» στα βόρεια προάστια, δημιουργώντας ατμόσφαιρα… συναυλίας από νωρίς.

Η συναυλία αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:40, με το setlist να περιλαμβάνει τραγούδια από τα πρώτα χρόνια της μπάντας, αλλά και όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν τα «The Number of the Beast», «The Trooper» και «Iron Maiden», σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μια δυνατή νοσταλγική εμπειρία για τους φίλους του heavy metal.

50 χρόνια Iron Maiden – Το «Run For Your Lives» tour

Το βρετανικό συγκρότημα γιορτάζει 50 χρόνια πορείας μέσα από την παγκόσμια περιοδεία «Run For Your Lives», παρουσιάζοντας ένα setlist βασισμένο στα πιο εμβληματικά άλμπουμ των πρώτων δεκαετιών του.

Το κλίμα στην Αθήνα έχει ήδη «ζεσταθεί», με τη θρυλική μασκότ Eddie να κάνει την εμφάνισή της στην πόλη τις προηγούμενες ημέρες, απολαμβάνοντας… ελληνικές στιγμές με φραπέ, σουβλάκι και βόλτες στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το πρόγραμμα της βραδιάς έχει ως εξής:

Doors open: 17:00

Anthrax: 19:00

Iron Maiden: 20:40

Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, με τους διοργανωτές να συστήνουν στους θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχο ή poncho.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται ομπρέλες, καθώς και τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4.