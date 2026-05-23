Iron Maiden vs Metallica: Οι σεισμογράφοι θα καταγράψουν και απόψε τα «concert quakes»

Δύο μεγάλες συναυλίες μέσα δύο εβδομάδες είναι ένα γεγονός που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανένα φίλο της heavy metal σκηνής, αλλά ούτε και τους γεωλόγους που δεν αφήνουν να χαθεί την ευκαιρία να μετρήσουν σε πραγματικό χρόνο τους μικροσεισμούς από το κοινό.



Μετά την παρακολούθηση της συναυλίας των Metallica, στις 9 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνεχίζει και σήμερα τη σεισμολογική καταγραφή στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden.



Στόχος είναι να συγκριθεί η σεισμική απόκριση και η μικροδόνηση που προκαλείται από το κοινό σε δύο από τις μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα, αναφέρει το Ινστιτούτο σε ανάρτησή του.





Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».