Metallica, Iron Maiden ή Final Four προκάλεσαν τα περισσότερα «ρίχτερ» - Οι σεισμογράφοι «μίλησαν»

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν οι συναυλίες των Metallica και Iron Maiden, αλλά και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των φιλάθλων στον τελικό του Final Four της EuroLeague, οι οποίες αποτυπώθηκαν με εντυπωσιακή ακρίβεια από σεισμογράφο υψηλής ευαισθησίας που εγκαταστάθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Η πρωτοβουλία εντάχθηκε σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό πείραμα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με στόχο τη μελέτη των δονήσεων που προκαλούν οι μαζικές συναθροίσεις και οι μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις.

Πρωταθλητές οι Metallica

Τα ευρήματα της έρευνας ήταν αποκαλυπτικά. Οι Metallica αναδείχθηκαν οι απόλυτοι «πρωταθλητές» των δονήσεων, καθώς η συναυλία τους παρήγαγε εδαφικές επιταχύνσεις περίπου 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες που καταγράφηκαν στη συναυλία των Iron Maiden. Η συνολική σεισμική ενέργεια που μεταφέρθηκε στο έδαφος αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου ML 1,5, έναντι ML 0,9 για τους Βρετανούς θρύλους της heavy metal σκηνής.

Ο προσωρινός σεισμολογικός σταθμός λειτούργησε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Metallica στις 9 Μαΐου 2026 και των Iron Maiden στις 23 Μαΐου 2026, καταγράφοντας αδιάκοπα τις μικροσκοπικές κινήσεις του εδάφους που προκαλούσαν δεκάδες χιλιάδες θεατές. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ένταση, ο συγχρονισμός και ο παλμός του κοινού αποτυπώνονται με εξαιρετική ευκρίνεια στα σεισμικά δεδομένα, επιτρέποντας ακόμη και τη σύνδεση συγκεκριμένων κορυφώσεων με τραγούδια του προγράμματος.

Η ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από τους Κ. Μπούκουρα, Ε. Δασκαλάκη, Μ. Χαραλαμπάκη, Ι. Φουντουλάκη και Χ. Ευαγγελίδη, διαπίστωσε ότι η υψηλότερη επιτάχυνση στη συναυλία των Metallica καταγράφηκε κατά την εκτέλεση του «Moth Into Flame». Εξίσου έντονη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στα «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One».

Συγκρίσιμα τα σεισμικά σήματα σε Final Four και Iron Maiden

Στην περίπτωση των Iron Maiden, το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη κινητοποίηση του κοινού ήταν το «Killers», ενώ ισχυρά σήματα κατέγραψαν οι σεισμογράφοι και στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild».

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι οι μετρήσεις αυτές δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς σεισμούς, αλλά αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ποσοτικοποίησης της ενέργειας που μεταφέρεται στο έδαφος από μεγάλες ανθρώπινες συγκεντρώσεις. Η αυξημένη ένταση που καταγράφηκε στη συναυλία των Metallica αποδίδεται τόσο στον μεγαλύτερο αριθμό θεατών όσο και στη δυναμικότερη συμμετοχή τους.

Εξίσου ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα από τον τελικό του EuroLeague Final Four 2026. Οι αντιδράσεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια κρίσιμων φάσεων του αγώνα και κυρίως τη στιγμή της απονομής του τροπαίου δημιούργησαν ευδιάκριτα σεισμικά σήματα, τα οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν συγκρίσιμα με εκείνα που καταγράφηκαν στη συναυλία των Iron Maiden.

Παρότι τα επίπεδα δόνησης παρέμειναν χαμηλότερα από αυτά των Metallica, οι μετρήσεις ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη δύναμη της συλλογικής ανθρώπινης συμπεριφοράς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον.

Η έννοια της «σεισμολογία του πλήθους»

Η δράση εντάσσεται στο αναπτυσσόμενο πεδίο της λεγόμενης «σεισμολογίας του πλήθους» (crowd seismology), ενός επιστημονικού κλάδου που εξετάζει τις δονήσεις που προκαλούνται από μαζικές ανθρώπινες δραστηριότητες.

«Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τις δυνατότητες της σεισμολογίας να καταγράφει όχι μόνο φυσικά φαινόμενα αλλά και την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον. Οι δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ λειτούργησαν ως ένα φυσικό εργαστήριο μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να μελετηθεί πώς ο ρυθμός, η συλλογική κίνηση και ο ενθουσιασμός δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπονται σε μετρήσιμα σεισμικά σήματα», επισημαίνουν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας.

Όπως τονίζουν, τα συμπεράσματα της έρευνας συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις ανθρώπινες συγκεντρώσεις και την εδαφική απόκριση, γεφυρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τον κόσμο της επιστημονικής παρατήρησης με τη ζωντανή μουσική εμπειρία και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.