Καλιφόρνια: Drone κατέγραψε λευκό καρχαρία που «παρακολουθούσε» δύο σέρφερ σε σανίδα

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια, όταν δύο σέρφερ που έκαναν sup βρέθηκαν αντιμέτωποι με την παρουσία ενός μεγάλου λευκού καρχαρία.

Το περιστατικό καταγράφηκε από drone, το οποίο αποτύπωσε τη στιγμή που το θαλάσσιο αρπακτικό ακολουθούσε διακριτικά τους δύο αθλητές κοντά στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα.

A drone photographer captured the moment a great white shark stalked a pair of paddleboarders off the coast of California. pic.twitter.com/CXIqtLIYh8 — ABC News (@ABC) June 24, 2026

Η γυναίκα σέρφερ, Kayla Ross, ανέφερε ότι μαζί με τον συνοδό της είχαν βγει στη θάλασσα με σκοπό να εντοπίσουν τον καρχαρία που είχε προηγουμένως θεαθεί στην περιοχή.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν αντιλήφθηκαν ότι τελικά ήταν εκείνος που τους είχε εντοπίσει.

Όπως περιγράφει η ίδια, η κατάσταση έγινε αντιληπτή μόνο όταν επέστρεψαν στη στεριά και είδαν το υλικό που είχε καταγράψει το drone του θείου της.

«Κάναμε κουπί αρκετά έξω… Εκείνος είπε ότι είδε κάτι και ότι πρέπει να επιστρέψουμε αμέσως στην ακτή. Εγώ δεν είδα τίποτα, οπότε συνεχίσαμε να κωπηλατούμε», ανέφερε στο ABC.

«Όταν είδα το βίντεο, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ήταν αρκετά αγχωτικό», πρόσθεσε.

Το υλικό από το drone δείχνει τον καρχαρία να κινείται κοντά τους, σε μικρή απόσταση από την σανίδα τους, χωρίς εκείνοι να έχουν αντιληφθεί την παρουσία του τη στιγμή της εξόδου τους στη θάλασσα.

Το περιστατικό δεν είχε τραγική κατάληξη, ωστόσο προκάλεσε έντονη ανησυχία για την παρουσία μεγάλων θηρευτών σε παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας.