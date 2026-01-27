Καμπανάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικίνδυνο μπαχαρικό - Κυκλοφορεί και στην Ελλάδα

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μπαχαρικό που εντοπίστηκε ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες και το οποίο κυκλοφορεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.



Μετά από σχετικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εκδόθηκε προειδοποίηση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF) για κύμινο που κυκλοφορεί και στη χώρα μας. Η προειδοποίηση αφορά στην ανίχνευση πυρρολιζιδινικών αλκαλοειδών, φυσικών τοξινών που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ηπατικές βλάβες μετά από παρατεταμένη κατανάλωση.



Σύμφωνα με την ειδοποίηση, τα επίπεδα των πυρρολιζιδινικών αλκαλοειδών στο κύμινο βρέθηκαν έως και δεκαπλάσια πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Η ειδοποίηση καταχωρήθηκε από την Αυστρία έπειτα από επίσημο έλεγχο στην αγορά.



Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία ελέγχων και ιχνηλάτησης του προϊόντος. Σε ορισμένες χώρες έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, όπως επιστροφή του προϊόντος στους προμηθευτές και δημόσιες προειδοποιήσεις προς τους καταναλωτές.



Η αρμόδια επιτροπή έχει τοποθετήσει τη χώρα μας στη λίστα με τα κράτη, που θα ελέγξει σε δεύτερη φάση για να διαπιστώσει τι ενέργειες έχουν γίνει.



Οι πυρρολιζιδινικές αλκαλοειδείς ουσίες, σε περιπτώσεις συστηματικής κατανάλωσης μπορούν να συσσωρευτούν στον οργανισμό και να επηρεάσουν το ήπαρ.