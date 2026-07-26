Μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές της νέας τηλεοπτικής σεζόν ετοιμάζει το Mega, φέρνοντας στη μικρή οθόνη την «Κανακαρά», μια δραματική σειρά εποχής εμπνευσμένη από ένα ιδιαίτερο έθιμο της Καρπάθου. Με πρωταγωνιστές την Έβελυν Ασουάντ και τον Νίκο Λεκάκη, αλλά και ένα καστ με γνωστά ονόματα, η σειρά φιλοδοξεί να ξεχωρίσει από τα πρώτα της επεισόδια.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που καλείται να σηκώσει το βάρος της οικογένειας, σε μια εποχή όπου η παράδοση καθόριζε τις ζωές όλων.

Η ιστορία πίσω από την «Κανακαρά»

Η υπόθεση μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Κάρπαθο, όπου η «κανακαρά» ήταν η πρωτότοκη κόρη της οικογένειας. Σύμφωνα με το τοπικό έθιμο, δεν κληρονομούσε μόνο την περιουσία, αλλά και την ευθύνη να διατηρήσει ενωμένο το σπίτι και το κύρος της οικογένειας.

Τον απαιτητικό αυτό ρόλο αναλαμβάνει η Έβελυν Ασουάντ, η οποία ενσαρκώνει μια γυναίκα που βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις, οικογενειακές συγκρούσεις και καλά κρυμμένα μυστικά που απειλούν να ανατρέψουν τα πάντα.

Ένας γάμος που κρύβει μυστικά

Στο πλευρό της θα βρεθεί ο Νίκος Λεκάκης, υποδυόμενος τον σύζυγό της. Όμως ο γάμος τους, που αρχικά μοιάζει ιδανικός, εξελίσσεται γρήγορα στην αφετηρία μιας αλυσίδας ανατροπών.

Το παρελθόν επιστρέφει απρόσμενα, αποκαλύψεις αλλάζουν τις ισορροπίες και οι ήρωες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο καθήκον και στις προσωπικές τους επιθυμίες.

Δυνατό καστ στη νέα παραγωγή

Η σειρά ενισχύεται από ένα καστ έμπειρων και αγαπημένων ηθοποιών. Εκτός από τους δύο πρωταγωνιστές, στη «Κανακαρά» συμμετέχουν ο Γιώργος Καραμίχος, ο Ιωάννης Παπαζήσης και ο Στέφανος Κυριακίδης, ενώ η Ελένη Κοκκίδου βρίσκεται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της συμμετοχής της.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο Νίκος Αρβανίτης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την παραγωγή.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Στάμος Τσάμης, ενώ το σενάριο φέρει τις υπογραφές του Μάριου Ιορδάνου και της Σοφίας Καζαντζιάν. Την παραγωγή έχει αναλάβει η WCA Productions.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Αύγουστο, ώστε η σειρά να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Mega τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με προγραμματισμό για δύο επεισόδια κάθε εβδομάδα.

Με την ιδιαίτερη θεματολογία της, την έντονη δραματουργία και ένα καστ που συνδυάζει νέα και καταξιωμένα πρόσωπα, η «Κανακαρά» δείχνει να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της χρονιάς.