Η νέα καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» έρχεται να φέρει έναν διαφορετικό αέρα στη μυθοπλασία της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο κορυφαίοι δικηγόροι διαζυγίων που μοιάζουν καταδικασμένοι να συγκρούονται σε κάθε υπόθεση, σε κάθε δικαστική αίθουσα και... σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Όσο η επαγγελματική τους αντιπαλότητα φουντώνει, τόσο τα όρια ανάμεσα στο μίσος και τον έρωτα αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα μπαίνουν στο παιχνίδι

Ο ΣΚΑΪ έδωσε την πρώτη γεύση από τη νέα παραγωγή, αποκαλύπτοντας το πρωταγωνιστικό δίδυμο που θα σηκώσει το βάρος της ιστορίας. Τον Αντώνιο Μωραΐτη υποδύεται ο Μάριος Μαριόλος, ενώ στον ρόλο της Κλεοπάτρας Μωραΐτη συναντάμε την Ειρήνη Τάσσου. Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα προδίδουν τη χημεία δύο χαρακτήρων που δύσκολα μπορούν να συνυπάρξουν... αλλά ακόμη δυσκολότερα να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλο.

Όταν η μεγαλύτερη κόντρα γίνεται ο πιο απρόβλεπτος έρωτας

Εκείνος οργανωτικός, πειθαρχημένος και απόλυτα πιστός στους κανόνες. Εκείνη αυθόρμητη, εκρηκτική και αποφασισμένη να ακολουθεί πάντα το ένστικτό της. Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται όταν τα δικηγορικά τους γραφεία βρίσκονται στον ίδιο όροφο και οι επαγγελματικές τους διαδρομές μπλέκονται καθημερινά.

Οι διαφωνίες ξεκινούν από τα πιο απλά, ακόμη και για μια θέση στάθμευσης, και φτάνουν μέχρι τις πιο απαιτητικές δικαστικές υποθέσεις. Κάθε νέα αναμέτρηση γίνεται μια μάχη γεμάτη έξυπνες ατάκες, ένταση και ανατροπές, όμως πίσω από τη διαρκή σύγκρουση αρχίζει να γεννιέται μια έλξη που κανείς από τους δύο δεν θέλει να παραδεχτεί.

Κάθε υπόθεση, μια νέα ιστορία

Η σειρά ακολουθεί μια διαφορετική αφηγηματική λογική, καθώς κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε πέντε επεισόδια, δίνοντας χώρο σε νέους χαρακτήρες και ξεχωριστές ιστορίες. Παράλληλα, γνωστοί ηθοποιοί θα κάνουν guest εμφανίσεις, φέρνοντας κάθε φορά νέα διλήμματα, συγκρούσεις και ανατροπές στη ζωή των δύο πρωταγωνιστών.