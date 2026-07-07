Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Η απομάκρυνση των μπαζών «παγώνει» τις έρευνες

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με αντικείμενο την απομάκρυνση των μπαζών από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.

Η πρωτοβουλία για τη σύσκεψη ανήκει στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αριστείδη Κορέα, ενώ συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο να βρεθεί ποιος είναι ο αρμόδιος για την απομάκρυνση των μπαζών, ζήτημα στο οποίο μέχρι και τώρα, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, δεν έχει δοθεί απάντηση.

«Παγώνει» η πραγματογνωμοσύνη

Παρότι έχουν οριστεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δύο ειδικοί πραγματογνώμονες για να συντάξουν έκθεση αυτοψίας, σύμφωνα με πληροφορίες αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν, καθώς στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν τα μπάζα.

Εισαγγελικές πηγές τονίζουν ότι πρόκειται για μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι στο χώρο της κατάρρευσης υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων της πολυκατοικίας, ενώ ενδεχομένως υπάρχουν και υγειονομικοί λόγοι, αφού κατά δήλωση ενοίκου κατά την κατάρρευση χάθηκε ένας δεσποζόμενος σκύλος.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο χώρος παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη νυχθημερόν καθώς οι έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους της κατάρρευσης δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν πρώτα δεν απομακρυνθούν τα μπάζα.