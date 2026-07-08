Πετράλωνα: «Έως 6 μήνες για απομάκρυνση των μπάζων» - Οι δυσκολίες της έρευνας για την κατάρρευση

Αντιμέτωπη με μια πολύπλοκη διαδικασία φαίνεται πως είναι η διερεύνηση της υπόθεσης κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ τα συντρίμμια του κτιρίου παραμένουν στο χώρο 8 ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα αίτια του συμβάντος.

Προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση έχει διατάξει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο πλαίσιο αυτό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας συγκάλεσε χθες Τρίτη (7/7) έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να αναζητηθεί τρόπος για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων από το οικόπεδο της οδού Αλκμήνης που συνέβη η κατάρρευση.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Μέχρι στιγμής, φαίνεται πως δεν έχει καταστεί ξεκάθαρο ποια Αρχή είναι αρμόδια για να προχωρήσει στην απομάκρυνση των μπάζων από τον χώρο.

Σύμφωνα με εισαγγελικής πηγές, πρόκειται για μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι ανάμεσα στα συντρίμμια υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα των ενοίκων της πολυκατοικίας, ενώ ενδεχομένως τίθενται και υγειονομικά ζητήματα, αφού -κατά δήλωση ενοίκου- κατά την κατάρρευση χάθηκε ένας δεσποζόμενος σκύλος.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Όσο το οικόπεδο παραμένει καλυμμένο από μπάζα, οι δύο πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την Εισαγγελία δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία και να συντάξουν την έκθεσή τους, ώστε να προχωρήσει η πλήρης διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου.

Κατά τις ίδιες εισαγγελικής πηγές, ο χώρος παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη νυχθημερόν, όσο εκκρεμούν οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Δήμος Αθηναίων: «Δεν υπάρχει έλλειψη συνεννόησης, περιμένουμε τη δικαιοσύνη»

«Δεν κρύβεται κανένας πίσω από αρμοδιότητες, ούτε υπάρχει κακό κλίμα ή έλλειψη συνεννόησης μεταξύ μας», τόνισε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, μιλώντας στο Action24 το πρωί της Τετάρτης (8/7).

«Απλά περιμένουμε να δείξουν πώς προχωράμε οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, συντονίζουμε τα βήματά μας», σημείωσε.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

«Θεωρητικά σε μια εβδομάδα μπορούν να έχουν τελειώσει όλα. Επειδή όμως πρόκειται για δικαστική διένεξη, η διαδικασία εξαρτάται από το πώς θα εργαστεί ο πραγματογνώμονας», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για το ποιος είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των μπάζων, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων σημείωσε: «Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει αρμόδιος. Είναι δύο ιδιωτικά οικόπεδα, στα οποία έγιναν τα όποια περιστατικά. Θεωρητικά, όποιος ευθύνεται, είναι και υπεύθυνος για την αποκατάσταση».

«Το κόστος αποκομιδής μαζί με το κόστος των εργασιών ενδεχομένως να κοστίσει πάνω από μισό εκατομμύριο», ανέφερε ο κ. Χαρλαύτης, προσθέτοντας ότι είναι ένα ερώτημα ποιος θα καλύψει αυτό το κόστος.

Όπως εξήγησε, μέσα στο οικόπεδο με τα μπάζα «υπάρχουν τιμαλφή, νεκρά ζώα, υπάρχει δεξαμενή πετρελαίου», επομένως χρειάζεται κάποιος χρόνος ώστε οι εργασίες αποκομιδής να προχωρήσουνε με ασφάλεια «για να μην έχουμε κανένα άλλο ατύχημα».

«Δόθηκαν χρήματα και στέγη στους πληγέντες»

Όσον αφορά τη φιλοξενία των ενοίκων του κτιρίου, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων σημείωσε: «Οι πολυκατοικίες είχε 7 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 6 ήταν κατοικήσιμα, δηλαδή υπήρχαν 6 οικογένειες».

«Το πρώτο βράδυ ανοίξαμε τη Λέσχη Φιλίας προκειμένου να στεγαστεί όποιος είχε ανάγκη στέγης. Δεν προσήλθε κανένας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι φιλοξενούνται σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων και πρόσθεσε ότι «με πρωτοβουλία του δημάρχου και χορηγία της Airbnb δόθηκαν κάποια χρήματα τις 10 πρώτες ημέρες»