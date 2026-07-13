Ο FLASH στα Πετράλωνα: 13 μέρες μετά, τα συντρίμμια της πολυκατοικίας παραμένουν στο σημείο

Τίποτα δεν έχει αλλάξει από το μεσημέρι της 30ης Ιουνίου, που η πολυκατοικία της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, κατέρρευσε. Σήμερα, 13 Ιουλίου, η κάμερα του FLASH πήγε στο σημείο και βρήκε την ίδια εικόνα. Σωροί από συντρίμμια «περιμένουν» τον αρμόδιο να τα απομακρύνει.

Πετράλωνα: Η εικόνα σήμερα από το σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/Q4frJU31Is — Flash.gr (@flashgrofficial) July 13, 2026

FLASH/Γιάννης Κέμμος

FLASH/Γιάννης Κέμμος

FLASH/Γιάννης Κέμμος

FLASH/Γιάννης Κέμμος

Όπως υποστήριξε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Χαρλαύτης, το δημόσιο δεν έχει αρμοδιότητα για την απομάκρυνση των μπάζων. «Οι αρμοδιότητες από πλευράς δημοσίου δεν υπάρχουν. Ο υπαίτιος της κατάρρευσης, ο οποίος μένει να διευκρινιστεί γιατί η δικογραφία είναι ανοιχτή, αυτός οφείλει να απομακρύνει και τα μπάζα και να προχωρήσει στις αποκαταστάσεις και ό,τι άλλο βγάλει το δικαστήριο», επισήμανε.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο των διορισθέντων από την Εισαγγελία πραγματογνωμόνων δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν καθαριστεί ο χώρος.



Ωστόσο, όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Χαρλαύτης, «τον ρυθμό της απομάκρυνσης των προϊόντων της κατεδάφισης θα τον δείξουν οι πραγματογνώμονες. Αν δεν υπήρχε δικογραφία ανοιχτή θεωρητικά ήταν μία εβδομάδα υπόθεση. Τώρα επειδή υπάρχει διαμάχη θα είναι πιο μακροχρόνια διαδικασία».



Από την πλευρά τους, οι ένοικοι παραμένουν στα οχήματά τους για να περιφρουρήσουν την περιουσία τους που βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα. «Χάσαμε ότι είχαμε και δεν είχαμε», λένε και απευθύνουν έκκληση να επισπευσθούν οι διαδικασίες.