Κατερίνα Βρανά: «Το σώμα μου έστελνε σημάδια για έναν χρόνο κι εγώ τα αγνόησα - Είμαι 90% υπεύθυνη»

Με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε η Κατερίνα Βρανά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που άλλαξε τη ζωή της, παραδεχόμενη ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια που της έστελνε ο οργανισμός της.

Η γνωστή stand-up comedian, που το 2017 υπέστη σηπτικό σοκ έπειτα από διάτρηση εντέρου κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello, εξήγησε πως δεν αντιμετώπισε ποτέ όσα συνέβησαν με διάθεση αυτολύπησης, καθώς θεωρεί ότι είχε και η ίδια σημαντικό μερίδιο ευθύνης.

«Το σώμα μου με προειδοποιούσε και δεν το άκουσα»

Η Κατερίνα Βρανά αποκάλυψε πως ο οργανισμός της έστελνε προειδοποιητικά σημάδια για περίπου έναν χρόνο, όμως εκείνη δεν τους έδωσε τη σημασία που έπρεπε.

Όπως είπε, σήμερα αναγνωρίζει πως αυτή η αμέλεια συνέβαλε στην εξέλιξη της κατάστασης.

«Δεν λυπήθηκα τον εαυτό μου, επειδή φταίω σε ένα ποσοστό κι εγώ γι' αυτό. Το σώμα μου έδινε σημάδια επί έναν χρόνο και τα αγνόησα όλα. Είμαι 90% υπεύθυνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως προτιμά να αναγνωρίζει τα λάθη της αντί να εγκλωβίζεται στην αυτολύπηση.

Η στάση ζωής που δεν άλλαξε μετά τη δοκιμασία

Παρά τη δύσκολη εμπειρία, η ίδια εξήγησε ότι η περιπέτεια της υγείας της δεν άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή, αλλά επιβεβαίωσε όσα ήδη πίστευε.

Όπως ανέφερε, η αγάπη των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα μας και η δύναμη του χιούμορ μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να σταθεί όρθιος ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Ήταν σαν να μου είπε η ζωή "δες που είχες δίκιο"», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αισιοδοξία.

Οι δυσκολίες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει

Η Κατερίνα Βρανά δεν έκρυψε ότι η αποκατάσταση συνεχίζεται μέχρι σήμερα και συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις.

Όπως εξήγησε, εξακολουθεί να χρειάζεται καθημερινή βοήθεια, καθώς η όρασή της δεν έχει επανέλθει πλήρως, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, ενώ συνεχίζει τις φυσικοθεραπείες και τις λογοθεραπείες.

Παρά το υψηλό κόστος της καθημερινής φροντίδας, δηλώνει ευγνώμων που μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μέσα από τη δουλειά της, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον θα μπορέσει να αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική άνεση.

Με τον δικό της αυθεντικό τρόπο, η Κατερίνα Βρανά έστειλε ακόμη ένα μήνυμα για τη σημασία του να ακούμε το σώμα μας, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να συνεχίζουμε να προχωράμε χωρίς να χάνουμε το χιούμορ και την αισιοδοξία μας.