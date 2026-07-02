Κέιτ Χάντσον: Σε πολυτελές resort στην παραλία της Γλυφάδας

Η Κέιτ Χάντσον λατρεύει την Ελλάδα και την επισκέπτεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι για να περάσει μέρος των διακοπών της. Η 47χρονη Αμερικανίδα σταρ επισκέφτηκε αρχικά τη Σκιάθο και στη συνέχεια έφτασε στην Αθήνα όπου διέμεινε σε πολυτελές resort στην παραλία της Γλυφάδας.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα βρίσκεται στον χώρο όπου ήταν τα παλιά «Αστέρια». Οι παλιές καμπάνες όπου έμειναν διάσημοι ξένοι και Έλληνες σταρ στα 60’s και 70’s έχουν ανακαινιστεί πλήρως και τώρα που η χώρα μας είναι ξανά στη μόδα τα επισκέπτονται άτομα του διεθνούς τζετ σετ.

Η Χάντσον με τα παιδιά της απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι, κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, αλλά και στην πισίνα, παίζουν τένις, απολαμβάνουν τη σάουνα, κάνουν ποδήλατο, χαίρονται τα ηλιοβασιλέματα και τις βόλτες πλάι στο κύμα τη νύχτα…

Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι», έγραψε η Χάντσον στη σελίδα της στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από τις υπέροχες διακοπές της στην Αθήνα κάνοντας και πάλι την Ελλάδα διάσημη ανά τον κόσμο…