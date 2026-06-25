Η Κέιτ Χάντσον επιλέγει σταθερά τα τελευταία χρόνια να ταξιδεύει στην Ελλάδα και να ζει στιγμές ξενοιασιάς μακριά από το Χόλιγουντ και τις υποχρεώσεις της. Η σταρ απαθανατίστηκε από την κάμερα μόλις πάτησε το πόδι της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χαμογελαστή και ευδιάθετη. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, διδάσκει απλότητα για άλλη μία φορά.

Αρκετές ώρες νωρίτερα έφτασε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης σαν απλή ταξιδιώτισσα χωρίς να προκαλέσει τα βλέμματα με την εμφάνισή της μέσα στην αίθουσα αναμονής. Βέβαια, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί και την εντόπισαν κατάλαβαν τον προορισμό της, αφού όλοι ταξίδευαν για την Ελλάδα.

Χαλαρή με ένα απλό φούτερ, πέρασε μέσα από την αίθουσα συνοδευόμενη από υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας, ο οποίος την οδήγησε στο σημείο που έπρεπε να περάσει ως ταξιδιώτισσα της business class.

Ο Flash εξασφάλισε από το αεροδρόμιο της; Νέας Υόρκης τη φωτογραφία της όσο διέσχιζε την αίθουσα:

«Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα»

Παρότι απέφυγε να κάνει μεγάλες δηλώσεις στους δημοσιογράφους, η Κέιτ Χάντσον δεν έκρυψε την αγάπη της για τη χώρα μας.

«Γεια σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα», είπε χαμογελώντας πριν αποχωρήσει από το αεροδρόμιο.

Η ιδιαίτερη σχέση της Κέιτ Χάντσον με τη Σκιάθο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επόμενος σταθμός των διακοπών της είναι η Σκιάθος , ένας προορισμός που η οικογένειά της επιλέγει εδώ και χρόνια.

Η μητέρα της, Γκόλντι Χον, και ο Κερτ Ράσελ έχουν συνδέσει το όνομά τους με το νησί, ενώ και η ίδια η Κέιτ Χάντσον έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Σκιάθο μαζί με τα παιδιά της και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η σταρ του Χόλιγουντ εκφράζει δημόσια την αγάπη της , κάτι που κάνει και μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, αφού μοιράζεται αρκετές εικόνες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Η ίδια έχει ψχαρακτηρίσει τη χώρα μας ως έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.