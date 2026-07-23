Κλεισθένης: Ο φωτογράφος της Αλίκης - Ο σταρ του στούντιο

Ο Κλεισθένης Δασκαλάκος ήταν ο θρυλικός φωτογράφος των σταρ της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε φίλος και ο επίσημος και προσωπικός φωτογράφος της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Παράλληλα διατηρούσε το περίφημο Studio Kleisthenis απαθανατίζοντας παράλληλα αμέτρητες άλλες προσωπικότητες διαθέτοντας πλέον ένα πλούσιο υλικό, έναν τεράστιο θησαυρό για την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου που συνεχίζει να δημοσιεύει (στο Instagram) καθώς πολλές φωτογραφίες δεν έχουν δει ποτέ μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Ο Κλεισθένης υπήρξε η «σκιά» της εθνικής μας σταρ από τα χρόνια της μεγάλης δόξας της στη Φίνος Φιλμ μέχρι το τέλος της ζωής της.

Την έχει απαθανατίσει σε στιγμές μεγάλης δόξας, μετά από θεατρικές και κινηματογραφικές επιτυχίες, αλλά και σε προσωπικά κλικ στο σπίτι της στη Στησιχόρου, στο εξοχικό της στον Θεολόγο, σε διακοπές, σε πάρτι γενεθλίων, ακόμη και μετά τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ!

Εμπιστοσύνη, εκτίμηση, αφοσίωση, εχεμύθεια

Στο αρχείο του υπάρχουν και γυμνές φωτογραφίες της Αλίκης που υποσχέθηκε πως δεν θα βγάλει ποτέ στη δημοσιότητα. Η σχέση της Αλίκης και του Κλεισθένη βασιζόταν σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, εκτίμηση, αφοσίωση και εχεμύθεια. Εκείνος ήταν κάτι παραπάνω από συνεργάτης, ήταν φίλος και ενώ ήξερε πολλά για εκείνη, δεν την πρόδωσε ποτέ και δεν μίλησε ποτέ για όσα η Βουγιουκλάκη του είχε εκμυστηρευτεί και δεν ήθελε ποτέ να μαθευτούν…

Στις 15 Μαΐου 1996 και ενώ η Αλίκη γνώριζε πια για την ασθένειά της, χρειάστηκε να κάνει ένα τελευταίο ταξίδι ελπίδας στη Βοστώνη, σε ειδικό νοσοκομείο για να δει εάν υπάρχει η δυνατότητα να σωθεί. Ο Κλεισθένης ήταν μαζί της στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και την απαθανάτισε καθώς ανέβαινε τη σκάλα μαζί με τον γιο της, Γιάννη. Πρόκειται για μια συγκλονιστική φωτογραφία καθώς στο πρόσωπό της καθρεφτίζεται όλη αγωνία για το αύριο και ο πόνος της για το τι θα γίνει ο γιος της εάν εκείνη πάθει κάτι…

φωτογραφία Studio Kleisthenis

Η τελευταία υπόσχεση

Από το 1974, μεταξύ αστείου και σοβαρού, η Αλίκη είχε πει στον Κλεισθένη πως όταν πεθάνει θα ήθελε να της βάλει στα χέρια τη φωτογραφία από το έργο «Ωραία μου κυρία», που φορούσε ένα μπλε καπέλο και τον έβαλε να της υποσχεθεί πως θα το κάνει. Πολλές φορές έκαναν πλάκα με αυτό. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή κι ενώ η Αλίκη βρισκόταν στο Ιατρικό Κέντρο, του υπενθύμισε αυτό που της είχε υποσχεθεί… Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του, ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε να κάνει…

Νέο λεύκωμα για την Αλίκη δια χειρός Κλεισθένη

Τον Οκτώβριο του 2026 θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγκυρα το λεύκωμα «Η Αλίκη μέσα από τον φακό του Κλεισθένη» σε κείμενα και επιμέλεια του Μάκη Δελαπόρτα.

Το λεύκωμα θα περιλαμβάνει μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες από το αρχείο του προσωπικού της φωτογράφου, Κλεισθένη, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο της μεγάλης πρωταγωνίστριας.

Η έκδοση του βιβλίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ και πρόκειται για ένα συλλεκτικό λεύκωμα, μια έκδοση - δώρο στους αναρίθμητους θαυμαστές της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

* Ευχαριστούμε το Studio Kleisthenis για την παραχώρηση του αρχειακού υλικού.