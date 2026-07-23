Φίνος Φιλμ: 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη - Από την «Αστέρω» στη «Μαρία της σιωπής»

Σαν ψέμα φαίνεται το γεγονός πως έχουν περάσει κιόλας 30 χρόνια από τότε που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από κοντά μας. Η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, μα και ο απλός κόσμος που την αγάπησε δεν την έχουν ξεχάσει ούτε στιγμή.

Η Φίνος Φιλμ παρουσίασε στο Instagram ένα αφιέρωμα με όμορφες στιγμές από τις ταινίες που έκαναν μαζί με την Αλίκη, μια συνεργασία που ξεκίνησε το 1959 με την «Αστέρω» και ολοκληρώθηκε το 1973 με το φιλμ «Η Μαρία της σιωπής». Αυτή η συνεργασία ήταν που έκανε και τη Βουγιουκλάκη πρώτο όνομα στη χώρα.

«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την «αθανασία» εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε.

Σήμερα τη θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στη Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στη FF», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.