Κωνσταντάρου: «Έχω υπάρξει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης - Με έριξε στο πάτωμα, έπρεπε να παλέψω»

Η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για ένα δυσάρεστο περιστατικό που της είχε συμβεί όταν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και χρειάστηκε να παλέψει για να σωθεί! «Εγώ είμαι παρ’ ολίγον βιασθείσα. Πολύ άγαρμπη κατάσταση. Δηλαδή μέχρι που με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα», αποκάλυψε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συνεργασία που είχε με τη Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Ήταν υπέροχη. Η Αλίκη δεν ήταν αυτή που ξέρει ο κόσμος, όπως λέω, παρίστανε την Μπάρμπι. Ήταν για πολύ σοβαρότερα πράγματα, αλλά ο κόσμος ήθελε να βλέπει την Αλίκη έτσι. Και όταν ανέβασε ένα έργο στο Ρεξ με μουσική Χατζιδάκι, το Καίσαρ και Κλεοπάτρα, δεν πήγε καλά. Μετά σου λέει: Δεν θέλετε να με βλέπετε έτσι; Θα με βλέπετε όπως θέλετε».

Η Κωνσταντάρου αναφέρθηκε και στη νέα γενιά που νομίζει πως τα ξέρει όλα! «Τα νέα παιδιά άλλοτε με θυμούνται από παλαιότερες δουλειές, άλλοτε πάλι όχι. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν ενδιαφέρονται να μάθουν, είναι όλοι ξερόλες. Κάναμε ένα γύρισμα, ήταν μία νέα κοπέλα, κόρη πολύ γνωστού ηθοποιού. Της λέω: χρυσό μου, έλα στο σπίτι μου να κάνουμε δύο - τρία μαθήματα, να σε βοηθήσω για να πας καλύτερα. Δεν ήρθε ποτέ».

Η ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή της στη Στρουμφίτα, θυμήθηκε πόσο δύσκολο ήταν τότε το εγχείρημα αυτό. «Το θέμα με τη Στρουμφίτα ποιο ήταν; Ότι δεν άλλαξα καθόλου τη φωνή μου, απλώς της έβαλα σαν στοιχείο να είναι μονίμως με μία απορία και αυτό την έκανε αθώα. Τα Στρουμφάκια που έκανε τη ΕΡΤ ήταν μια πολύ καλή δουλειά. Κάναμε 5 ώρες πρόβα για να γράψουμε είκοσι λεπτά»