Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Το κοριτσάκι που αποκάλυψε το όνομα του κόμματος Τσίπρα στο Θησείο
Ένα μικρό κοριτσάκι βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στην εκδήλωση στο Θησείο.
Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του παρουσίασε την Τρίτη 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Θησείο, παρουσία πλήθους κόσμου.
Το νέο κόμμα θα φέρει την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Με ένα «τελετουργικό» που είχε κινηματογραφικό χρώμα, αρχικά μέσα από ένα βίντεο προβολής το οποίο συνοδευόταν από μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ένα κοριτσάκι εμφανίζεται να κρατά ένα χαρτί στο οποίο αναγράφεται το όνομα του νέου κόμματος.
Στη συνέχεια, το παραδίδει στον Αλέξη Τσίπρα, αποκαλύπτοντας έτσι την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».
Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε την παρουσίασή του και αποχώρησε από τον χώρο της εκδήλωσης υπό το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.