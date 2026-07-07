Κρίστοφερ Πισσαρίδης: Η AI δεν θα φέρει νέα έκρηξη παραγωγικότητας

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομίας οικονομολόγος Κρίστοφερ Πισσαρίδης προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη - AI δεν πρόκειται να επαναφέρει τις δυτικές οικονομίες στην εποχή της ταχείας αύξησης της παραγωγικότητας, μια περίοδο που, κατά την εκτίμησή του, ενδέχεται να έχει παρέλθει οριστικά.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg News, ο Πισσαρίδης δήλωσε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις πως η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενισχύσει την παραγωγικότητα και αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις όσων, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Corp., Τζένσεν Χουάνγκ, και ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία θα έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.

Ο Πισσαρίδης, ο οποίος ειδικεύεται στις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στην εργασία, δήλωσε ότι έως και τέσσερις στις δέκα θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες από την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέροντας ως παραδείγματα επαγγέλματα όπως η νοσηλευτική και η φιλοξενία.

Οι εταιρείες τεχνολογίας και οι κυβερνήσεις έχουν επενδύσει τις προσδοκίες τους στην τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώντας ότι μπορεί να αναζωογονήσει τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίοι έχουν επιβραδυνθεί αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες, θυμίζει το Bloomberg.

Υποτονική επίδοση δυτικών οικονομιών

Η υποτονική επίδοση των δυτικών οικονομιών, ιδίως στην Ευρώπη, έχει καταστήσει δυσκολότερες τις επιλογές οικονομικής πολιτικής και ενδέχεται να έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ενός τεταμένου πολιτικού περιβάλλοντος, καθώς οι πραγματικοί μισθοί καταγράφουν ασθενή αύξηση. Ο Πισσαρίδης τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 2010 για το έργο του σχετικά με τις τριβές στην αγορά εργασίας.

«Έως και το 40%, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν εκτίθεται στην τεχνητή νοημοσύνη και, συνεπώς, δεν πρόκειται να αποκομίσει οφέλη στην παραγωγικότητα εξαιτίας της», δήλωσε ο καθηγητής του London School of Economics. Παρότι είναι πιθανό η τεχνολογία να αποφέρει ορισμένα οφέλη στην παραγωγικότητα, «αμφιβάλλω ότι θα υπάρξει μια νέα έκρηξη αντίστοιχη με εκείνη των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990», ανέφερε ο Πισσαρίδης.

«Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα και όσα βλέπουμε να συμβαίνουν, δεν θεωρώ ότι η αύξηση της παραγωγικότητας θα φθάσει σε εκείνα τα επίπεδα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει τη μελλοντική εξέλιξη της τεχνολογίας.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, σε ομιλία του στο συνέδριο της Royal Economic Society στο Νιούκαστλ, ο Πισσαρίδης υποστήριξε ότι θα απαιτούνταν εξαιρετικά μεγάλες αυξήσεις της παραγωγικότητας στους κλάδους που εκτίθενται περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, προκειμένου να επιτευχθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που προβλέπουν οι αισιόδοξες εκτιμήσεις. «Απλώς δεν είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για υψηλούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας», δήλωσε. «Πιστεύω ότι πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός ότι η εποχή της ταχείας αύξησης της παραγωγικότητας έχει παρέλθει, ό,τι κι αν κάνουμε.»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, συγκαταλέγεται μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής που θεωρούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει τεχνολογία με καταλυτική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. Αν και πρόσφατα προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης να αποτυπωθεί στα στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης, ο Μπέιλι δήλωσε ότι η τεχνολογία αυτή «ενδέχεται κάλλιστα να αποδειχθεί η λύση».