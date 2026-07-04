Κρήτη: Φυτεία χασίς εντοπίστηκε στο χωράφι 64χρονου στον Μυλοπόταμο
Οι αστυνομικοί ξήλωσαν 31 δενδρύλλια κάνναβης - Βρήκαν και δύο κυνηγετικά όπλα στο σπίτι του.
Φυτεία χασίς που είχε στήσει ένας 64χρονος στο χωράφι του σε περιοχή του Ρεθύμνου της Κρήτης, ανακάλυψαν οι αστυνομικοί. Ο εντοπισμός της καλλιέργειας έγινε σε χωριό του Μυλοποτάμου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.
Η φυτεία που εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτελούνταν από 31 δενδρύλλια κάνναβης.
Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και απομακρύνθηκαν, ενώ η προανάκριση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σημειώνεται ότι σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και δύο κυνηγετικά όπλα.