Λασίθι: Τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο - Στο νοσοκομείο δικυκλιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον δρόμο προς τον Αλμυρό, στον Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία της περιοχής. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

