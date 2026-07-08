Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που την οδήγησε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μίλησε η Λιάνα Κανέλλη, αποκαλύπτοντας ότι η έγκαιρη νοσηλεία της αποδείχθηκε σωτήρια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «EQ» με την Έλενα Παπαβασιλείου, η δημοσιογράφος και πολιτικός περιέγραψε τις δύσκολες ημέρες που πέρασε όταν προσβλήθηκε από πνευμονία σε συνδυασμό με τον ιό RSV, μια κατάσταση που οδήγησε σε αιφνίδια επιδείνωση της υγείας της.

«Άκουγα τα πάντα στη ΜΕΘ»

Η Λιάνα Κανέλλη αποκάλυψε πως, παρά την καταστολή και τη βαριά κατάστασή της, υπήρχαν στιγμές που είχε πλήρη επίγνωση του τι συνέβαινε γύρω της.

Όπως είπε, πολλοί πιστεύουν ότι οι ασθενείς στη ΜΕΘ δεν αντιλαμβάνονται τίποτα, όμως η δική της εμπειρία ήταν διαφορετική.

«Άκουγα τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, αν και δεν είχε συνεχώς επαφή με το περιβάλλον, υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες αντιλαμβανόταν όσα συνέβαιναν μέσα στη μονάδα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι νόσησε τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, εισήχθη στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία.

«Αν δεν ήμουν ήδη στο νοσοκομείο, θα είχα πεθάνει», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισα τον θάνατο»

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν κυριεύτηκε από φόβο, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο.

Θυμήθηκε ότι στο παρελθόν, ως πολεμική ανταποκρίτρια, είχε ζήσει από κοντά εμπόλεμες καταστάσεις, φτάνοντας στο σημείο να σκάσει βόμβα δίπλα της.

Όπως είπε, αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον θάνατο.

«Θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι άλλο πράγμα είναι να αποδέχεσαι την ύπαρξη του κινδύνου και άλλο να παραιτείσαι από τη ζωή.

Η εξομολόγησή της ανέδειξε όχι μόνο τη σοβαρότητα της περιπέτειας που πέρασε, αλλά και τη δύναμη με την οποία αντιμετώπισε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.