Μανώλης Κλωνάρης: «Δεν κάνω την πρώτη κίνηση, είμαι το αγόρι απέναντι, περιμένω και έρχονται»

Ο Μανώλης Κλωνάρης μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 για τη φάση στην οποία βρίσκεται η προσωπική του ζωή και παραδέχτηκε πως λαμβάνει πολλά ερωτικά μηνύματα στα social media. «Δεν κάνω την πρώτη κίνηση, είμαι το αγόρι απέναντι, περιμένω και έρχονται. Τώρα με τα social νομίζω είναι πολύ πιο εύκολο το να γίνει όλο το κονέ. Μου στέλνουν μηνύματα και αν δω κάτι που με ενδιαφέρει απαντάω. Μου την έχουν πέσει στα social media, αλλά δεν έχω βγει ραντεβού!

Τώρα ψάχνω πως θα ζήσω, όχι μια σχέση. Κυρίως το βιοποριστικό είναι αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Νομίζω τώρα που σε τέσσερα χρονάκια πάω σαράντα, το οικονομικό είναι κάτι που σκέφτομαι. Θέλω να είμαι καλά και για τη σχέση μου, αλλά κυρίως για να προγραμματίσω εγώ τη δική μου ζωή, να τη φτιάξω όπως θέλω εγώ».