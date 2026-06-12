Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το άλμπουμ της βάφτισης της κόρης τους

Στην Αγία Νάπα της Κύπρου πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο η βάφτιση της κόρης του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου. Η νεοφώτιστη Μιράντα - Βασιλική πόζαρε γελαστή ανάμεσα στους γονείς της και έδειχνε να απολαμβάνει την ημέρα που ήταν η επίτιμη καλεσμένη.

«Η μικρή μου», έγραψε η Σιμώνη στο Instagram και μας έδειξε το άλμπουμ της βάφτισης της κόρης της και κάποιους από τους καλεσμένους τους. Το ζευγάρι που φορούσε ρούχα σε γήινες αποχρώσεις κρατούσε στην αγκαλιά του το μικρό του θαύμα που ήταν πανέμορφη μέσα στο ανοιχτόχρωμο φορεματάκι της.

Σε ένα παραμυθένιο σκηνικό πλάι στο κύμα πραγματοποιήθηκε η δεξίωση της βάφτισης και όλοι χάρηκαν αυτές τις όμορφες στιγμές στην καλοκαιρινή Κύπρο.