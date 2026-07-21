Μαρία Κίτσου: «Υπήρξε μία σχέση μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως»

Η Μαρία Κίτσου δεν μιλά συχνά για τα προσωπικά της, όταν όμως το κάνει έχει πάντα κάτι συγκλονιστικό να καταθέσει.

«Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως. Είχα την ικανότητα να το αντιληφθώ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία ανά περιόδους στη ζωή μου, αλλά πάντα διέθετα το σθένος να κατανοώ και να διαχειρίζομαι μια τέτοια συνθήκη», είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello.

«Πρέπει ο άλλος να μπορεί να με κοντρολάρει»

«Για να συνδεθώ με έναν άνθρωπο θα πρέπει να είναι ευφυής, με χιούμορ και ενσυναίσθηση, ευγενής και καλός άνθρωπος και να διαθέτει μια προσωπικότητα που να μπορεί να με κοντρολάρει. Να μην πέφτει δηλαδή όταν πέφτω, να με καταλαβαίνει, να με έχει βασίλισσα, γιατί θα τον έχω κι εγώ βασιλιά. Μετράει πολύ ο πνευματικός κόσμος ενός ανθρώπου για μένα. Είμαι τρομερά εγκεφαλική».