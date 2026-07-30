Δύο μήνες μετά τη μεγάλη δοκιμασία που του άλλαξε τη ζωή, ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει με αποφασιστικότητα τον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης. Ο πρώην παίκτης του Survivor δίνει καθημερινά τη δική του μάχη, έχοντας στο πλευρό του την οικογένεια και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

Το ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο και συγκλόνισε το πανελλήνιο, ήταν κατά τη διάρκεια ψαρέματος, όπου παρασύρθηκε από ταχύπλοο και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, ο ίδιος επέλεξε να σταθεί με δύναμη απέναντι στη νέα πραγματικότητα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του που κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Επέστρεψε στην Καβάλα και συνεχίζει την αποκατάσταση

Έπειτα από νοσηλεία και πολύμηνη αποκατάσταση σε εξειδικευμένο κέντρο στο Μαϊάμι, ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε πρόσφατα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καβάλα.

Εκεί συνεχίζει καθημερινά το απαιτητικό πρόγραμμα θεραπειών, έχοντας πλέον τη στήριξη της οικογένειάς του και των αγαπημένων του προσώπων σε κάθε νέο βήμα της προσπάθειάς του.

Τα πρώτα βήματα χωρίς αμαξίδιο

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε ένα νέο βίντεο από την πορεία της αποκατάστασής του.

Στα στιγμιότυπα φαίνεται να κάνει τα πρώτα του βήματα με υποβοήθηση, χωρίς να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στην αποθεραπεία του, η οποία αποτυπώνει την καθημερινή προσπάθεια και την επιμονή του να προχωρήσει μπροστά.

Το χαμόγελό του και η αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία έχουν συγκινήσει τους διαδικτυακούς του φίλους, που συνεχίζουν να του στέλνουν μηνύματα στήριξης και δύναμης για τη συνέχεια.