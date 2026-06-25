Γονείς Σταύρου Φλώρου: «Ελπίζουμε τον Αύγουστο να έρθει στην Ελλάδα»

Στις 9 Ιουλίου είναι προγραμματισμένο το νέο χειρουργείο του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη του «Survivor» που ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι κάνοντας ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο. Ο νεαρός συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο των ΗΠΑ και οι γονείς του μίλησαν για την κατάσταση της υγείας του και το πότε ενδέχεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. «Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη.

Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά - σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του», είπε η μητέρα του στην εκπομπή «Live News».

«Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει»

«Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει ψυχολογικά, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν.

Πριν από λίγες μέρες είχε λίγο αίμα στο αριστερό πόδι, τον έβαλαν στο χειρουργείο και σταμάτησαν την αιμορραγία. Πρέπει όμως σιγά σιγά να κοπούν τα φάρμακα και να σταματήσουν κάποια ενέσιμα για να αρχίσει η αποκατάσταση» πρόσθεσε η μητέρα του.

«Είναι ένας αγώνας διαρκείας

Από την πλευρά του ο πατέρας του Σταύρου παραδέχτηκε πως το παιδί του έχει μπροστά του έναν αγώνα διαρκείας, αλλά ευτυχώς όλα δείχνουν να μπαίνουν σε μια σειρά. «Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά».