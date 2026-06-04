Σταύρος Φλώρος: Τον επισκέφτηκε ο Ατζούν Ιλιτζαλί στο νοσοκομείο

«Ένας όμορφος άνθρωπος, που δίνει μάθημα θετικότητας και δύναμης». Αυτό ήταν το μήνυμα του Ατζούν Ιλιτζαλί για τον Σταύρο Φλώρο όταν τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στις ΗΠΑ μετά από τον σοβαρότατο τραυματισμό του στο «Survivor» που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

φωτογραφία Instagram

Ο Τούρκος παραγωγός επανέλαβε στον Σταύρο πως θα είναι δίπλα του σε όλη αυτή τη δοκιμασία και μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από αυτή τη συνάντηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ο Σταύρος να φορά την επετειακή ζακέτα για τα 120 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας Hull City που ανήκει στον Τούρκο μεγιστάνα των ΜΜΕ.