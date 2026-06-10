«Μήπως η Μαρία ήθελε να φύγει και αυτός την κατάλαβε;»: Ξεσπά η αδελφή της 54χρονης στην Αιγιάλεια

Συγκλονισμένη παραμένει η Αιγιάλεια από το διπλό φονικό στον Λόγγο, με θύματα έναν 26χρονο και την 54χρονη μητέρα του, οι οποί βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Για τη δολοφονία συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ωστόσο επιμένει στην αθωότητά του.

Η αδελφή της 54χρονης ξεσπά, μιλώντας στο Mega, για το χαμό της αδερφής και του ανιψιού της αποκαλύπτοντας ότι μέχρι και τελευταία στιγμή είχε μια μικρή αμφιβολία για την αθωότητα του 65χρονου. «Έχασα αδελφή και ανιψιό από έναν άνθρωπο που δεν περίμενα, που δεν περίμενα να κάνει τέτοιο πράγμα. Ακόμη και πριν από 10 λεπτά είχα έστω και 10% αμφιβολία ότι ήταν αυτός. Άπαξ και είναι αυτός εύχομαι τα ισόβια, να ισχύσουν ακριβώς ισόβια. Να μη βγει ποτέ».

«Και θα χαρά πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου και το λέω για όλα τα θύματα που έχουν υποφέρει, όλες οι οικογένειες που έχουν τέτοια δραματικά γεγονότα, να τον δω κρεμασμένο. Και δεν θα τον λυπηθώ. Εγώ θα υποστηρίξω την κατηγορία και θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Θα του πιω το αίμα», συνέχισε.

Μάλιστα, η ίδια περιγράφει τον Ιταλό σύντροφο της αδερφής της ως έναν καλό και ευγενικό άνθρωπο, μη μπορώντας να πιστέψει τι έκανε στην αδελφή και τον ανιψιό της. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ. Δεν είχε δώσει κανέναν δείγμα, πραγματικά πιστέψτε με. Δεν είχε δώσει κανένα δείγμα. Ήταν ευγενικός, ήταν καλός, μας μαγείρευε. Την αγαπούσε, την αγαπούσε πολύ. Το έκανε από την πολλή της αγάπη;», είπε.

«Μήπως η Μαρία ήθελε να φύγει και αυτός την κατάλαβε; Και αυτός έστρεψε; Γιατί έχω ακούσει ότι φώναζε "Μαρία". Δεν φώναζε «Ολύμπιο». οπότε δεν τον ενδιέφερε το παιδί. Τον ενδιέφερε μόνο ότι χάθηκε η Μαρία. Οπότε, το παιδί ήταν δεδομένο για αυτόν να σκοτωθεί. Εγώ αυτό πιστεύω και θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει» κατέληξε.