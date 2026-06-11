Φονικό στο Αίγιο: Τι αποκάλυψαν τα εγκληματολογικά για τον Ιταλό - Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Προχωρούν οι διεργασίες στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, με τα πρώτα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων να επιχειρούν να ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές του στυγερού εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων ανατρέπουν την αρχική εκτίμηση περί κατανάλωσης αλκοόλ από τον 65χρονο, που έχει συλληφθεί, καθώς αυτό δεν προέκυψε από τις σχετικές διαδικασίες ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος.

Στο μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα ενώ σε λάπτοπ που βρέθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα, συνοδευόμενο από το αίμα της αδικοχαμένης 54χρονης.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι τις ώρες που εκτυλίχθηκε το διπλό έγκλημα δεν καταγράφηκε είσοδος ή έξοδος άλλου προσώπου από την οικία, ενώ δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης, ενισχύοντας το σενάριο ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι.

Ο 65χρονος έχει ήδη συλληφθεί και αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη διπλή ανθρωποκτονία, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.