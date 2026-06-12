Φονικό στο Αίγιο: Στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός - «Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε», επιμένει

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών του Αιγίου αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Παρασκευή (12/6) το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φονικό στην Αιγιάλεια, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο συλληφθείς καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να περιβάλλεται από πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος διατηρεί αμετάβλητη τη στάση που έχει υιοθετήσει από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του. Παρά την πίεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, χωρίς να μεταβάλει ούτε στο ελάχιστο τους ισχυρισμούς του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν εμφανίζεται πρόθυμος να ομολογήσει ή να αναθεωρήσει την εκδοχή που έχει παρουσιάσει έως τώρα.

Όλα δείχνουν πως και ενώπιον του ανακριτή θα επαναλάβει όσα έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς. Όπως υποστηρίζει, το βράδυ πριν από την αποκάλυψη της τραγωδίας βρισκόταν στην οικία μαζί με την 54χρονη, ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας αποχώρησε από την κρεβατοκάμαρα όπου κοιμούνταν και μετέβη στο σαλόνι, όπου αποκοιμήθηκε.

«Ξύπνησα και πίστευα ότι κοιμόντουσαν» - Η κατάθεση του 65χρονου

Στην κατάθεσή του, ο 65χρονος επιμένει πως δεν σκότωσε εκείνος μητέρα και γιο ενώ σημείωσε πως δεν γνωρίζει ποιος πραγματοποίησε τη διπλή δολοφονία.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας» είπε χαρακτηριστικά.

Αυτή παραμένει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βασική γραμμή υπεράσπισης του 65χρονου, ο οποίος απορρίπτει πλήρως τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος, εξετάζοντας μαρτυρικές καταθέσεις, ευρήματα και εργαστηριακά αποτελέσματα. Στόχος των ερευνών είναι να συντεθεί με ακρίβεια το παζλ των γεγονότων και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό κατά τις μοιραίες ώρες.