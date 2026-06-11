«Δημήτρη, morto»: Συγκλονίζει ο γείτονας που μπήκε πρώτος στο σπίτι της τραγωδίας στο Αίγιο

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, θεωρείται η μαρτυρία γείτονα και στενού φίλου του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για την υπόθεση. Ο άνδρας έχει ήδη καταθέσει επί ώρες στους αστυνομικούς, περιγράφοντας όσα έζησε την ημέρα της τραγωδίας.

Ο κ. Δημήτρης, μιλώντας στο Mega, αφηγήθηκε τα γεγονότα του μοιραίου πρωινού. Όπως ανέφερε, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος του ζήτησε να πάει γρήγορα στο σπίτι. Όταν έφτασε εκεί, βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εντόπισε νεκρούς τη Μαρία και τον Ολύμπιο μέσα σε λίμνες αίματος. Ήταν ο άνθρωπος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και τις Αρχές.

«Ήμουν στο Αίγιο για προσωπική μου δουλειά. Πέρασα από δω, γύρω στις 11:00. Δεν υπήρχε τίποτα. Συνήθως κοιμόντουσαν. Αρκετές φορές σηκωνόντουσαν και λίγο αργά. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου. Γύρω στις δώδεκα παρά τέταρτο. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Μου είπε στα Ιταλικά, "Δημήτρη, γρήγορα, σπίτι". Πριν φτάσω στο σπίτι του, είχα ξανά μια κλήση. Ήταν πάλι ο Μάρκος. Σηκώνω το τηλέφωνο και μέχρι να του πω ότι είμαι εδώ, είχα φτάσει σπίτι του», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν: «Έφερε το κλειδί του σπιτιού, άνοιξε, μπήκα μέσα. Ανεβαίνω σε ένα μπαλκονάκι. Αυτός ωρυόταν. Ρωτούσα πού είναι ο Ολύμπιος αλλά δεν έπαιρνα απάντηση. Ωρυόταν».

Όπως είπε, προσπάθησε να εντοπίσει τα δύο θύματα φωνάζοντας τα ονόματά τους. «Αρχίζω και φωνάζω "Μαρία! Μαρία!" πολύ δυνατά μήπως δω κάποια κίνηση. Αμέσως μετά φώναζα "Ολύμπιε!". Δεύτερη και τρίτη φορά που φώναξα το όνομα του Ολύμπιου, ο Ιταλός ήταν δίπλα μου και μου είπε "Δημήτρη, morto"».

Η εικόνα μέσα στο δωμάτιο

Ο μάρτυρας περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα αντίκρισε στο δωμάτιο του 26χρονου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η πόρτα ήταν μισάνοιχτη, όμως δεν μπορούσε να ανοίξει περισσότερο, καθώς πίσω της βρισκόταν το σώμα της 54χρονης.

«Μπαίνοντας μαζί και προχωρώντας σχεδόν δίπλα, στο διάδρομο φάτσα ήταν η πόρτα του δωματίου του παιδιού. Ήταν μισάνοιχτη. Την έσπρωξα λίγο αλλά δεν άνοιγε γιατί από την πίσω μεριά, διαπίστωσα μετά πως ήταν η Μαρία. Βάζοντας το κεφάλι, επειδή δεν είχε φως, είδα στο κρεβάτι ότι ήταν το παιδί με μια κουβέρτα σκεπασμένος μέχρι πάνω. Είδα πίσω από την πόρτα και ένα κομοδίνο με σπασμένα γυαλιά και κάτι σαν κηλίδες αίμα και είδα και πως πίσω από την πόρτα ήταν η Μαρία», περιέγραψε ο μάρτυρας.

Η εκδοχή που του μετέφερε ο Ιταλός

Αφού ειδοποίησε τις Αρχές, ο κ. Δημήτρης ζήτησε από τον φίλο του να του εξηγήσει τι είχε συμβεί. Όπως υποστήριξε, ο 65χρονος του περιέγραψε τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας.

«Βγάζω το τηλέφωνό μου και πήρα το 166 και μετά την Αστυνομία. Τον ενημέρωσα. Δεν είχα καμία κίνησή του. Τον ρώτησα τι συνέβη. Η απάντησή του ήταν πως "Δημήτρη, η Μαρία στις 23:00 πήγε για ύπνο. Δεν μου μίλησε καθόλου για τον Ολύμπιο". Αυτός πήγε μετά από λίγο για ύπνο και η Μαρία ροχάλιζε και πήγε να κοιμηθεί δίπλα. Ακριβώς τα λόγια που μου είπε: "Σηκώθηκα στις 11 το πρωί, πήγα στο μπάνιο. Δεν είδα τη Μαρία στο δωμάτιο της". Μου είπε ότι αρκετές φορές, όταν ερχόταν το παιδί, η Μαρία κοιμόταν στο δωμάτιο του παιδιού. Και χτύπησε την πόρτα του Ολύμπιου, δεν πήρε απάντηση. Άνοιξε την πόρτα και συνάντησε αυτό που είδα και εγώ», είπε.

«Να έρθεις επειγόντως να διώξεις τον Ιταλό»

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σχέση της 54χρονης με τον Ιταλό σύντροφό της. Σύμφωνα με τη γιαγιά του 26χρονου, η γυναίκα είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη σχέση τους και είχε ζητήσει από τον γιο της να επιστρέψει από τη Γερμανία για να τη βοηθήσει.

«"Να έρθεις επειγόντως να διώξεις τον Ιταλό"» φέρεται να είπε στον γιο της. Όπως υποστήριξε η γιαγιά του θύματος, το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, ενώ πιθανόν να υπήρξαν και διαφωνίες για οικονομικά ζητήματα.

Κατά πληροφορίες, στο επίκεντρο βρέθηκαν χρήματα από την πώληση ενός ακινήτου της 54χρονης. Η ίδια φέρεται να σχεδίαζε να τα διαθέσει για τις σπουδές και το μέλλον του παιδιού της, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να διεκδικούσε μέρος αυτών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα αρνήθηκε να του τα δώσει και του ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι.

Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε και η αδελφή της 54χρονης, η οποία δήλωσε: «Θα του πιω το αίμα. Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ».

Η κηδεία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της έχει προγραμματιστεί να τελεστεί το πρωί του Σαββάτου.