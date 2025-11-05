Στο στόχαστρο Μητροπολίτη ο «Εύρυτος»: Αντιδρά στο σχέδιο της ΕΥΔΑΠ για την λειψυδρία

Ερωτήματα για τη βιωσιμότητα και την ανάγκη υλοποίησης του έργου της ΕΥΔΑΠ για την λειψυδρία και την μεταφορά νερού από την περιφέρεια προς την Αττική διατύπωσε ο μητροπολίτης Καρπενησίου Γεώργιος. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος μητροπολίτης από την περιφέρεια αναλαμβάνει τέτοια πρωτοβουλία, ίσως προλαβαίνοντας ακόμα και τοπικούς βουλευτές ή πολιτευτές. Πριν λίγες ημέρες ο μητροπολίτης Ιερισσού ήταν από τους πρώτους που αντέδρασε στο κλείσιμο του ταχυδρομείου στην Ιερισσό, πριν ακόμα και στα δημοσιογραφικά γραφεία αντιληφθούν το μέγεθος της απόφασης για το λουκέτο σε 204 καταστήαμτα των ΕΛΤΑ.

Η παρέμβαση των μητροπολιτών στα τοπικά πράγματα παραμένει καταλυτικός παράγοντας που διαμορφώνει τις εξελίξεις. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί όμως στην περίπτωση της αντίδρασης του μητροπολίτης Καρπενησίου στο σχέδιο «Εύρυτος». Ο ποιμένας μιας από τις πιο μικρές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με δημοσίευμα του orthodoxia.info, απαίτησε περισσότερες επιστημονικές μελέτες και εγγυήσεις από την Πολιτεία για τη μη καταστροφή της περιοχής στο πλαίσιο της συζήτησης για ενδεχόμενη μεταφορά υδάτων.

Ο ιεράρχης κατέθεσε γραπτή τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Νοεμβρίου, συνδέοντας άμεσα το ζήτημα της υδροδότησης με το διαχρονικό πρόβλημα της αποκέντρωσης και εκφράζοντας την αγωνία μεγάλου μέρους των συμπολιτών του.

Αιχμές κατά της συγκέντρωσης πληθυσμού και πόρων στην Αττική

Ο Μητροπολίτης Γεώργιος έθεσε αρκετά εύστοχα ένα κρίσιμο ζήτημα για το οποίο προειδοποιούν πολιτικοί, επιχειρηματίες αλλά και επιστήμονες για τις πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις που έχει στην κοινωνική ζωή και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η υπερσυγκέντρωση ανθρώπων, πόρων και δραστηριοτήτων στην Αττική, κάτι που στραγγίζει την επαρχία.

«Μας πήραν και μας παίρνουν τα παιδιά μας εδώ και δεκαετίες. Τώρα θα μας πάρουν και τα νερά μας;» τόνισε ο Μητροπολίτης Καρπενησίου. Ο ίδιος αναρωτήθηκε πού θα οδηγήσει αυτή η «ασκητυλία και ο συγκεντρωτισμός», υπονοώντας πως η περιφέρεια θυσιάζεται συστηματικά στον βωμό της ανάπτυξης του λεκανοπεδίου.

Ο ιεράρχης εξέφρασε επιπλέον την απορία του για το σκεπτικό του σχεδίου μεταφοράς, επικαλούμενος την πραγματική εικόνα των υδατικών πόρων της περιοχής.

Όπως επισήμανε ο Μητροπολίτης, ο Κρικεώτης στους καλοκαιρινούς μήνες είναι σχεδόν στεγνός και ο Καρπενσιώτης έχει παρά ελάχιστο νερό.

Έθεσε ευθέως το ερώτημα ποια ποσότητα νερού θα φτάνει στην Αθήνα αν συνεχιστεί η ανομβρία των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι ίσως «δεν θα υπάρξει σταγόνα νερού να μεταφερθεί μέσω του νέου έργου».

Σε έναν παραλληλισμό, ο ιεράρχης αναφέρθηκε στην τραγική καθυστέρηση έργων υποδομής, όπως ο δρόμος Λαμίας-Καρπενησίου, για τα οποία αναζητούνται «χρόνια τώρα αναζητούμε έρευνες μελέτες σχέδια», σε αντίθεση με το νέο υδατικό έργο που φαίνεται να προχωρά άμεσα, χωρίς επαρκείς μελέτες για την επίπτωση στο περιβάλλον και το οικοσύστημα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου συμφώνησε με το ψήφισμα του Δήμου, απαιτώντας περισσότερες επιστημονικές μελέτες και εγγυήσεις από την Πολιτεία για τη μη καταστροφή της περιοχής σε περίπτωση υλοποίησης του λεγόμενου «σχεδίου εύρητος».