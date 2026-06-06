Mr. Oracle: Πώς έγινε δισεκατομμυριούχος, χρεοκόπησε και τελικά φιγουράρει ως 4ος στη λίστα Forbes

«Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να σου λένε ότι είσαι τρελός, μπορεί να έχεις μόλις ανακαλύψει τη σημαντικότερη καινοτομία της ζωής σου». Ακριβώς έτσι σκέφτεται ο 82χρονος επιχειρηματίας, Λάρι Έλισον κι αυτό είναι το ρητό που τον οδήγησε στο ένα βήμα παραπέρα. Στο να γίνει ο Πρόεδρος, Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO) και συνιδρυτής του κολοσσού λογισμικού Oracle, του οποίου κατέχει περίπου το 40%.

Ο Νο4 της λίστας Forbes που έχει δοκιμαστεί, έχει ξεπεράσει, έχει εμπνευστεί κι έχει κατακτήσει κορυφές σε μια αναπάντεχη πορεία που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφικό σενάριο, αγαπά την αμφισβήτηση και το ασυνήθιστο. Αυτό που για τον μέσο νου μοιάζει με παραφροσύνη ή έστω μια στιγμή τρέλας. Γιατί έτσι τόλμησε να ρισκάρει και να ξεχωρίσει. Από την εγκατάλειψη και την υιοθεσία, μέχρι την CIA, τον μαγικό κόσμο της τεχνολογίας και τα πολλά δισεκατομμύρια στον τραπεζικό του λογαριασμό. 269.7 δισ. δολάρια για την ακρίβεια, τουλάχιστον μέχρι ετούτη τη στιγμή που πληκτρολογούμε την ιστορία της ζωής του!

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια - Γιατί εγκατέλειψε τις σπουδές του

Ο Λόρενς «Λάρι» Τζόζεφ Έλισον, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 1944, από μια ανύπαντρη μητέρα κι έναν Ιταλό-Αμερικανό πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας ων ΗΠΑ. Η Φλόρενς Σπέλμαν, που πάλευε μάταια με τις οικονομικές δυσκολίες, τον παρέδωσε -σε ηλικία μόλις εννέα μηνών και σοβαρά ασθενή από πνευμονία- σε μια θεία της στο Σικάγο κι εκείνη τον υιοθέτησε αμέσως.

Η Λίλιαν και ο Λούις Έλισον, τον μεγάλωσαν σα δικό τους παιδί και του είπαν την αλήθεια όταν έφτασε στην εφηβεία. Μόνον τότε ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας κατάφερε να δώσει

μια εξήγηση στη συχνά δύσκολη και συγκρουσιακή σχέση με τον θετό πατέρα του. Μια σχέση που πέρα από τα «αγκάθια», τον έκανε να θέλει να χαράξει τη δική του πορεία και να χτίσει ένα καλύτερο αύριο, ακόμα και από το μηδέν.

Αρχικά, αυτό το «αύριο» πίστεψε ότι μπορούσε να το σχεδιάσει με την κλασική διαδρομή, μέσω Πανεπιστημίου. Έτσι φοίτησε στο University of Illinois Urbana-Champaign στη σχολή μαθηματικών, όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του μετά τον δεύτερο χρόνο, όταν έχασε τη θετή μητέρα του, την οποία πολυαγαπούσε. Όταν άρχισε πια να συμβιβάζεται με την ιδέα πως δεν θα την έχει πλέον στη ζωή του, έκανε και δεύτερη εκπαιδευτική απόπειρα. Γράφτηκε στο University of Chicago, αλλά παρέμεινε μόνο για ένα εξάμηνο, χωρίς να αποκτήσει το πτυχίο προγραμματισμού και επιστήμης Η/Υ.

Κι επειδή πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν, ο λόγος δεν ήταν ότι δεν αγαπούσε τη μάθηση. Το αντίθετο. Πίστευε όμως ότι οι ακαδημαϊκοί «τοίχοι» την περιορίζουν και παγιδεύουν το ταλέντο και τη διάθεση για καινοτομία. Έτσι αφιερώθηκε μόνος του στη μελέτη της πληροφορικής και του προγραμματισμού, σε μια εποχή που οι υπολογιστές βρίσκονταν ακόμη στα σπάργανα. Και το έκανε τόσο καλά, που αυτή του η επιλογή -να διαλέξει την πράξη από τη θεωρία- στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού δημιούργησε μια από τις ισχυρότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο.

Η κατάρρευση και η κατάκτηση της κορυφής – «Σταθμός» το 1990

Τα συστήματα βάσεων δεδομένων, σε μια εποχή που η διάδοση της πληροφορίας άρχισε ν’ αποκτά μια διαφορετική αξία, ήταν η αρχή για τα επαγγελματικά του βήματα. Ο Έλισον, κατά τη δεκαετία του ‘70, έπειτα από μια σύντομη θητεία στην Amdahl Corporation, άρχισε να εργάζεται στην Ampex Corporation. Το πρώτο και σημαντικότερο έργο του εκεί αφορούσε την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για τη CIA, η οποία είχε την κωδική ονομασία «Oracle». Και η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Το 1977 ίδρυσε την εταιρεία που έμελλε ν’ αλλάξει τη ζωή του για πάντα. Το brand name -που ξεκίνησε ως Software Development Laboratories- κατέληξε να θυμίζει κάτι απ’ τα παλιά. Oracle. Μια μικρή start up κι ένα όραμα που μοιράστηκε με δύο ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό. Τον χαρισματικό προγραμματιστή, Μπομπ Μάινερ και τον έμπειρο μηχανικό λογισμικού, Εντ Όουτς. Έβαλαν όλοι μαζί ένα μικρό κεφάλαιο της τάξεως των 2.000 δολαρίων και βρέθηκαν με τα χρόνια και με πολύ προσπάθεια, μπροστά σε μία από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες

λογισμικού στον κόσμο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JOHN G. MABANGLO

Η επιτυχία όμως δεν ήταν τυχαία. Ο άσσος στο μανίκι τους, ήταν ο Λάρι Έλισον. Ο άνθρωπος που από μικρός ζούσε για τις προκλήσεις. Έτσι ο ανταγωνισμός κι η πίεση ήταν γι' αυτόν η κινητήριος δύναμη. Ανέλαβε τις πωλήσεις και την επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας και την απογείωσε. Μέχρι και το 1990. Τότε που ο Έλισον είδε την αυτοκρατορία του να γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια του. Η εταιρεία είχε αναπτυχθεί με εκρηκτικούς ρυθμούς, αλλά η επιθετική πολιτική πωλήσεων οδήγησε σε σοβαρά λογιστικά προβλήματα. Τα κέρδη αναθεωρήθηκαν, η αξιοπιστία της κλονίστηκε και η μετοχή κατέρρευσε, ενώ απολύθηκε και το 10% του προσωπικού.

Γεγονότα που έκαναν πολλούς να πιστέψουν ότι η εταιρεία δεν θα επιβίωνε. Ανάμεσα τους, σίγουρα δεν ήταν και ο Έλισον που επέλεξε να ξαναχτίσει τα πάντα από την αρχή. Την αναδιοργάνωσε πλήρως, άλλαξε τη διοικητική της φιλοσοφία και μέσα σε λίγα χρόνια την έκανε και πάλι κυρίαρχο της παγκόσμιας αγοράς βάσεων δεδομένων. Ειδικά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μια εποχή που η Oracle κατακτά και πάλι κορυφές! Τόσο ψηλές που το 2025 η περιουσία του φτωχόπαιδού που κάποτε εγκαταλείφθηκε, εκτοξεύτηκε σε τέτοια επίπεδα που πλέον φιγουράρει ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη.

Τα στοιχεία που μοιράζεται το κορυφαίο περιοδικό Forbes είναι χαρακτηριστικά μιας πορείας που μόνο νικητές διαγράφουν:

- Το 2012 αγόρασε σχεδόν ολόκληρο το νησί Λανάι στη Χαβάη για 300 εκατομμύρια δολάρια.

- Εγκατέλειψε τη θέση του CEO της Oracle το 2014, μετά από 37 χρόνια στην κορυφή της εταιρείας.

- Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla από το 2018 έως το 2022. Κατείχε 45 εκατομμύρια μετοχές (προσαρμοσμένες μετά από διασπάσεις μετοχών) πριν αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο.

- Τον Σεπτέμβριο του 2025, έγινε το δεύτερο άτομο στην ιστορία με περιουσία άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη σε μια άνοδο της μετοχής της Oracle που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

- Κατέχει επίσης σχεδόν το 50% της εταιρείας μέσων ενημέρωσης Paramount Skydance, η οποία δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση αξίας σχεδόν 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων (enterprise value) της Paramount με τη Skydance του γιου του, Ντέιβιντ, τον Αύγουστο του 2025.

Εντυπωσιακή και η προσωπική ζωή του Έλισον που έχει παντρευτεί έξι φορές!

Κι αν η επαγγελματική του διαδρομή είναι γεμάτη από φώτα, αναπάντεχες αποφάσεις και σκαμπανεβάσματα, το ίδιο είναι και η προσωπική του ζωή. Ο 82χρονος επιχειρηματίας έχει πει το «ναι» και το «για πάντα μαζί» κι έχει αλλάξει γνώμη, όχι μια, ούτε δύο, αλλά έξι φορές. Έχει παντρευτεί την Adda Quinn (1967-1974). Την Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978). Την Barbara Boothe (1983-1986). Την Melanie Craft (2003- 2010). Την Nikita Kahn (2015-2020) και την Jolin (Keren) Zhu, μόλις το 2023.

Γυναίκες με τις οποίες μοιράστηκε όνειρα κι έφερε στον κόσμο -συνολικά- έξι παιδιά, σύμφωνα με νεότερες ενημερώσεις βιογραφικών καταχωρίσεων, όπως στη Wikipedia, αν και γνωστά στο κοινό είναι μόνο δύο. Ο Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος μέσω της Skydance Media, έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες παραγωγές όπως το franchise Mission: Impossible αλλά και η κόρη του Μέγκαν, που έχει ιδρύσει την Annapurna Pictures κι έχει χρηματοδοτήσει ταινίες όπως το Zero Dark Thirty και το American Hustle.