Μυστικά του Πενταγώνου και «μη ανθρώπινα δείγματα»: Η νέα μάχη για την αλήθεια σχετικά με τα UFO

Για δεκαετίες, οι αναφορές για άγνωστα εναέρια φαινόμενα παρέμεναν στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης, ανάμεσα στη στρατιωτική μυστικότητα, τις θεωρίες συνωμοσίας και την επιστημονική αμφισβήτηση.

Τα τελευταία χρόνια όμως, το ζήτημα των UFO -ή όπως ονομάζονται πλέον επίσημα, UAP (Unidentified Anomalous Phenomena)- έχει μεταφερθεί στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το νέο Φόρουμ Αποκάλυψης UAP στην Ουάσιγκτον συγκεντρώνει νομοθέτες, πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιστήμονες και υποστηρικτές της διαφάνειας, με ένα βασικό ερώτημα: Πόσα γνωρίζει πραγματικά η κυβέρνηση και πόσα παραμένουν κρυφά;

Οι καταγγελίες για μυστικά προγράμματα και «μη ανθρώπινα βιολογικά δείγματα»



Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τις καταγγελίες του πληροφοριοδότη Ντέιβιντ Γκρους, ο οποίος υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει μυστικά προγράμματα που σχετίζονται με την ανάκτηση και την ανάλυση άγνωστων σκαφών.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν βιολογικά υλικά που συνδέονται με αυτές τις υποθέσεις, χρησιμοποιώντας τον όρο «μη ανθρώπινα βιολογικά δείγματα» — μια διατύπωση που έγινε από τις πιο αμφιλεγόμενες στη σύγχρονη ιστορία της έρευνας για τα UFO.

Οι υποστηρικτές της αποκάλυψης ζητούν πλήρη διερεύνηση και δημόσια πρόσβαση στα δεδομένα. Οι επικριτές απαντούν ότι χωρίς ανεξάρτητες αποδείξεις, οι ισχυρισμοί παραμένουν απλώς ισχυρισμοί.

Από το περιθώριο στο Κογκρέσο



Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος επειδή πλέον δεν αφορά μόνο ερευνητές ή ομάδες πολιτών, αλλά και το ίδιο το αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Στο φόρουμ συμμετέχουν πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, γεγονός που θεωρείται ασυνήθιστο για ένα ζήτημα που παραδοσιακά συνδεόταν με τη λαϊκή κουλτούρα και την αμφισβήτηση των θεσμών.

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την εθνική ασφάλεια, το δικαίωμα της κοινωνίας στην ενημέρωση και τον έλεγχο των κυβερνητικών προγραμμάτων από τους εκλεγμένους εκπροσώπους.

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Το «παραθυράκι» των εργολάβων



Ένα από τα πιο έντονα σημεία αντιπαράθεσης αφορά τον ρόλο των ιδιωτικών εταιρειών που συνεργάζονται με το Πεντάγωνο.

Ορισμένοι υποστηρικτές της διαφάνειας υποστηρίζουν ότι ευαίσθητες πληροφορίες μπορεί να παραμένουν εκτός δημόσιου ελέγχου όχι μόνο μέσω του απορρήτου, αλλά και μέσω πολύπλοκων σχέσεων με αμυντικούς εργολάβους.

Η λεγόμενη «τρύπα των εργολάβων» έχει γίνει ένα από τα βασικά επιχειρήματα όσων ζητούν μεγαλύτερη πρόσβαση στα αρχεία.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικό υλικό που να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα απόκρυψης.

Το πρόγραμμα PURSUE και η προσπάθεια αποχαρακτηρισμού



Τα τελευταία χρόνια η αμερικανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε κινήσεις δημοσιοποίησης εγγράφων και βίντεο σχετικά με UAP.

Το πρόγραμμα PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters) παρουσιάστηκε ως προσπάθεια συγκέντρωσης, αξιολόγησης και αποχαρακτηρισμού παλαιότερων αρχείων.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν στρατιωτικές αναφορές, υλικό υπηρεσιών πληροφοριών, ιστορικά αρχεία και καταγραφές περιστατικών που παρέμεναν απόρρητα για χρόνια.

Παρόλα αυτά, αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι σημαντικές πληροφορίες εξακολουθούν να λείπουν, όπως τεχνικά δεδομένα, συντεταγμένες και στοιχεία αισθητήρων που θα επέτρεπαν επιστημονική ανάλυση.

Οι «εξαφανίσεις» επιστημόνων που προκαλούν νέα ερωτήματα



Ένα ακόμη ζήτημα που βρέθηκε στο επίκεντρο του φόρουμ ήταν οι περιπτώσεις επιστημόνων που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν και είχαν σχέση με ερευνητικά προγράμματα.

Η Πίπα Μάλμγκρεν, επιχειρηματίας τεχνολογίας και πρώην οικονομική σύμβουλος προέδρου των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι τέτοιες υποθέσεις δημιουργούν ανησυχία όχι μόνο για τη διαφάνεια αλλά και για την κοινωνία και τις αγορές.

Όπως ανέφερε, κάθε πιθανή προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας ή εκφοβισμού πληροφοριοδοτών θα πρέπει να μπορεί να εντοπιστεί.

Το FBI, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, εξετάζει υποθέσεις αρκετών επιστημόνων που έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, αν και δεν έχει αποδειχθεί δημόσια ότι αυτές συνδέονται μεταξύ τους ή με το ζήτημα των UAP.

Το τελευταίο ερώτημα



Το φόρουμ δεν αναμένεται να δώσει τελικές απαντήσεις. Πιθανότατα όμως θα ενισχύσει την πίεση προς τις αρχές να εξηγήσουν τι γνωρίζουν και τι παραμένει άγνωστο.

Στην καρδιά της συζήτησης βρίσκεται ένα ερώτημα που επιστρέφει ξανά και ξανά: Αν υπάρχει κάτι που η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει ακόμη για τα UAP, πόσο μακριά πρέπει να φτάσει η αναζήτηση της αλήθειας — και ποιος αποφασίζει τι δικαιούμαστε να μάθουμε;

Με πληροφορίες από ibtimes.co.uk και newsnationnow.com