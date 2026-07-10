Νέα έρευνα: Η μοναξιά συνδέεται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο άνοιας

Το αίσθημα της μοναξιάς συνδέεται με 31% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με νέα μετα-ανάλυση ερευνητών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Τα ευρήματα βασίζονται σε δεδομένα περισσότερων από 600.000 ανθρώπων και ενισχύουν τις ενδείξεις ότι οι κοινωνικές σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της γνωστικής υγείας.

Η μελέτη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά την πανδημία της Covid-19, όταν η κοινωνική απομόνωση βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας υγείας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μοναξιά μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο, αυξάνοντας τον κίνδυνο όχι μόνο γενικής γνωστικής έκπτωσης αλλά και συγκεκριμένων μορφών άνοιας.

Δες πώς κατέληξαν οι επιστήμονες σε αυτό το συμπέρασμα, γιατί η μοναξιά επηρεάζει τον εγκέφαλο και ποιες συνήθειες μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου.