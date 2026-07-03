Νεαρός Κρητικός, χωρίς όραση, κατακτά τον βυθό ως πιστοποιημένος δύτης

Ο Γιώργος Δασκαλάκης, ένας νεαρός Κρητικός, πάσχει από ολική τύφλωση που προέκυψε μετά από περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε όταν ήταν 2,5 ετών. Αυτό όμως, δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο για να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.

Με ζηλευτή όρεξη για ζωή και ειδικότερα για τις καταδύσεις, ο 23χρονος (σήμερα) Γιώργος Δασκαλάκης από το Ηράκλειο είναι ίσως ο μοναδικός τυφλός που κατάφερε να γίνει πιστοποιημένος δύτης σε όλο το νησί, παραδίδοντας μαθήματα ζωής σε μικρούς και μεγάλους!

Όλα ξεκίνησαν από μια πρόταση του Συνδέσμου Τυφλών Κρήτης να συμμετάσχει σε ένα δοκιμαστικό μάθημα κατάδυσης σε εκδήλωση στα Χανιά. Αυτό ήταν το έναυσμα για να ασχοληθεί πολύ βαθύτερα με τον κόσμο της κατάδυσης, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.



Ο ίδιος μίλησε στο Zarpa Radio 89,6 για την εμπειρία και την κατάκτησή σου αλλά και τη μεγάλη αγάπη που έχει τόσο για τη θάλασσα όσο και για την ίδια τη ζωή. «Όλη αυτή η ιδέα ξεκίνησε από ένα μήνυμα που έστειλε η εκπαιδεύτριά μου Κάλλι Ρουμελιώτου στον σύλλογο τυφλών, ζητώντας ένα μέλος για να συμμετάσχει σε εκδήλωση στα Χανιά με κατάδυση σε πισίνα σχολείου. Έχω τρέλα με την θάλασσα, μου αρέσει πολύ και επειδή μου αρέσει ήθελα να πάω να συμμετάσχω σε αυτό το event. Γνώρισα και άλλα μέλη τα οποία είχαν αναπηρία εκεί. Μου άρεσε πολύ όλο αυτό και αποφάσισα να το συνεχίσω, να πάρω πτυχίο, να βγω και στη θάλασσα. Όλη αυτή η εμπειρία μέσα στην πισίνα την πρώτη φορά μου άρεσε πάρα πολύ. Τα συναισθήματα που είχα ακόμα και τώρα δεν μπορώ να τα περιγράψω, παρόλα αυτά τα ίδια έχω και στη θάλασσα. Νιώθω μια απερίγραπτη χαρά μέσα στο νερό, μια απερίγραπτη γαλήνη, μια ηρεμία που δεν μπορείς να την βρεις έξω πουθενά».





Ο Γιώργος παραδίδει μαθήματα ζωής και δύναμης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πίστευα ότι μπορώ να το κάνω, να πάρω πτυχίο να προχωρήσω εδώ που έχω φτάσει. Θέλω να πω στα παιδιά τα νέα, ότι αυτό είναι κάτι που αν το κάνουν θα μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Είναι κάτι που εγώ που το έκανα νιώθω φανταστικά αυτή τη στιγμή και θέλω να προχωρήσω να πάρω και το επόμενο πτυχίο. Προτρέπω άνετα τα νέα παιδιά να κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το αξιόλογο».



Ερωτηθείς για το εάν αντιμετώπισε αντικειμενικές δυσκολίες στην πράξη, ο Γιώργος είπε πως «δεν είχα κανένα πρόβλημα από την αρχή. Ήταν για μένα όλα μια νέα πορεία που ακολούθησα με πείσμα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν δυσκολεύτηκα κάπου ούτε πρακτικά ούτε θεωρητικά πουθενά. Όταν θέλεις κάτι πολύ, δεν μπορείς να δυσκολευτείς κάπου».



Από πλευράς ιατρών, ο Γιώργος είχε την απόλυτη επιβεβαίωση και στήριξη για να προχωρήσει με ασφάλεια στη θαλάσσια δραστηριότητα: «Όλοι μου είπαν ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ίσα ίσα μου είπαν ότι θα μου κάνει καλό και τους άρεσε που τους είπα ότι θα κάνω κάτι δύσκολο, δεν το ακούς και συχνά, είναι πολύ σπάνιο».



«Ένα παιδί ή έναν άνθρωπο τον θαυμάζουμε γενικά για κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, όλοι. Ξεκινήστε να κάνετε πράγματα για σας, για τον εαυτό σας, γιατί ο κόσμος είναι μεγάλος και όλα μπορούν να γίνουν! Να βγαίνετε έξω να περνάτε τη ζωή σας, η ζωή προχωράει και καλό είναι να μην κολλάμε σε ένα σημείο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

