Νεκρή 48χρονη Γαλλίδα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μεσσηνία - Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών
Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νερό και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης κατέληξε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο μίας 48χρονης Γαλλίδας τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας, καθώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, περίπου στις 15:00, όταν η 48χρονη βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα στο νερό χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.
Η 48χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η τουρίστρια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, αναφέρει το messinialive.gr.
Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας.