Νεκρή 48χρονη Γαλλίδα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μεσσηνία - Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο μίας 48χρονης Γαλλίδας τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας, καθώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, περίπου στις 15:00, όταν η 48χρονη βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα στο νερό χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Η 48χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η τουρίστρια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, αναφέρει το messinialive.gr.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας.